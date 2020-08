Cronaca di un ribasso annunciato ma lunedì si ripartirà già al rialzo: i livelli chiave sul Ftse Mib Future ci diranno se il ribasso cui abbiamo assistito durante l’ultima settimana sarà confermato oppure no.

Settimana scorsa scrivevamo

La settimana di ribassi non ha ancora fatto accantonare lo scenario rialzista: attenzione però ai supporti. In questo modo si può riassumere quanto successo durante la settimana appena conclusasi. Niente, quindi, ancora di preoccupante, ma, soprattutto nel breve periodo, le cose potrebbero rapidamente volgere al peggio.

Come anticipato la settimana è stata tutta al ribasso, ma adesso i nodi stanno per venire al pettine

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cronaca di un ribasso annunciato ma lunedì si ripartirà già al rialzo: i livelli chiave sul Ftse Mib Future

Time frame giornaliero

Sul giornaliero, il Ftse Mib Future (quotazioni) ha chiuso sul I° obiettivo di prezzo in area 19.000 che rappresenta un ottimo supporto per le quotazioni. Inoltre, osservando il grafico possiamo notare come in area 19.000 si potrebbe creare un doppio minimo con importanti obiettivi rialzisti immediati in area 22.000.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono da incubo. Qualora, infatti, si dovesse continuare a scendere (chiusura giornaliera inferiore a 19.000) l’obiettivo successivo si trova in area 16.900 e a seguire in area 14.800.

Scenari per il medio/lungo periodo sul Ftse Mib Future

Se sul settimanale è stato rotto in chiusura di settimana l’ìmportantissimo supporto in area 19.375, sul mensile il cruciale supporto in area 19.010 ha retto.

Cosa potrebbe succedere, quindi, settimana prossima. Sulla spinta anche delle chiusure giornaliere sul settimanale si potrebbe immediatamente recuperare il supporto appena rotto e ripartire al rialzo. In caso contrario, invece, dovremmo andare a calcolare gli obiettivi ribassisti.

Sul mensile, invece, il supporto ha retto e la tendenza in corso è rialzista.

Per settimana prossima, quindi, monitorare che non ci siano chiusure giornaliere confermate sotto 19.000 e che alla chiusura di venerdì venga recuperato il supporto in area 19.010.