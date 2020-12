Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le crocchette di tonno sono saporite e gustose, facili da preparare e possono considerarsi un’ottima idea da integrare come antipasto nel cenone di Natale e Capodanno. Le crocchette di tonno preparate in questo modo suscitano un sicuro successo da parte di grandi e piccini. La preparazione è ricca di ingredienti genuini. Ottime fritte, ma per chi non ama la frittura, si possono cuocere in forno o nella friggitrice ad aria.

Ingredienti per cinque persone

Ecco l’elenco degli ingredienti per preparare le crocchette di tonno saporite e gustose ideali da servire con l’antipasto.

a) 250 gr di tonno;

b) 350 gr di ricotta;

c) farina gialla o pan grattato;

d) formaggio grana grattugiato;

e) farina;

f) tre uova;

g) spezie (maggiorana, curry e timo);

h) sale, olio e pepe (quanto basta);

Crocchette di tonno saporite e gustose ideali da servire con l’antipasto: preparazione

La preparazione delle crocchette di tonno è semplice e richiede all’incirca 30 minuti. Mettere il tonno sgocciolato in una terrina e sminuzzare con una forchetta. Sempre mescolando, aggiungere la ricotta e un cucchiaino di timo e maggiorana, le uova, un pizzico di curry, un cucchiaino di farina.

Mescolare tutti gli ingredienti, salare a piacere. Fare molta attenzione con il sale perché il tonno potrebbe essere già salato. Unire, infine, all’impasto una macinata di pepe. Amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Con le mani, leggermente bagnate, formare delle crocchette appiattite. Passare nella farina gialla o nel pane grattugiato per renderle più croccanti. Friggere in abbondante olio bollente. Appena diventano dorate, scolarle e poggiarle su carta assorbente da cucina. Servire calde con una salsa piccante, maionese alle verdure o un’insalata russa.

Questa ricetta è per circa cinque persone. Considerando che finiranno subito conviene aumentare la dose e preparare più crocchette in base all’appetito della famiglia o degli ospiti.