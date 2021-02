Oggi parliamo di un pietanza squisita, facile, ma soprattutto veloce da preparare. Le crocchette di mozzarella, infatti, sono pronte in tavola in dieci minuti.

Ci occorrono pochi ingredienti per preparare questo piatto che possiamo servire sia come antipasto che come goloso secondo. Se poi abbiamo intenzione di preparare un aperitivo maestoso, le crocchette di mozzarella filanti vengono in nostro soccorso anche in questo caso. Vediamo la preparazione.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per sei persone:

a) 400 grammi di mozzarella per la pizza;

b) 200 grammi di mozzarella di bufala;

c) due uova intere;

d) latte quanto basta;

e) 50 grammi di farina;

f) pangrattato, quanto basta;

g) sale, quanto basta:

h) olio di semi, quanto basta.

Crocchette di mozzarella pronte in tavola in dieci minuti: come prepararle

Tagliamo a fette erte la mozzarella per la preparazione della pizza. Poi uniamovi dei pezzi di mozzarella di bufala dopo esserci assicurati di averla scolata bene.

In un piatto sbattiamo due uova intere con la forchetta. Aggiungiamo ad esse un goccio di latte fresco e un pizzico di sale. Dunque amalgamiamo bene il composto.

Allestiamo altri due piatti. In uno vi mettiamo la farina, nell’altro il pangrattato.

Passiamo una fetta di mozzarella nell’uovo, poi nella farina, infine nel pangrattato. Dobbiamo essere sicuri di avere fatto una panatura uniforme, senza parti scoperte nella mozzarella. Ripetiamo il procedimento per tutte le fette che intendiamo servire a tavola.

Nel frattempo sul fornello facciamo scaldare una padella colma di olio di semi. Quando l’olio per la frittura sarà sufficientemente caldo, potremo adagiare nella padella le nostre crocchette di mozzarella.

Pronte in tavola in dieci minuti, queste bombe di gusto sono adatte per ogni situazione. Una volta fritte, facciamo scolare bene l’olio per qualche minuto e serviamole con una salsa di nostro gradimento. Suggeriamo di gustare le crocchette di mozzarella con una salsa ketchup preparata in casa.

