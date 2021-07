Per realizzare delle croccantissime crocchette di patate e spinaci con cuore filante di scamorza servono pochissimi ingredienti. È un piatto vegetariano che si può servire ad una festa come finger food, ma anche per un aperitivo sfizioso. È perfetto anche a cena, come contorno o come portata principale. Insomma, questo piatto si presta benissimo a svariate occasioni e il successo è garantito. Piacciono veramente a tutti.

Per la ricetta di una gustosissima salsina di accompagnamento, cliccare qui.

Ingredienti

400 g di patate;

200 g di spinaci;

70 g di grana grattugiato;

1 uovo;

100 g di scamorza tagliata a cubetti:

pan grattato, quanto basta;

2 cucchiai di farina;

sale, pepe, noce moscata, quanto basta;

olio per friggere.

Realizzare le croccantissime crocchette di patate e spinaci con cuore filante di scamorza è veramente molto semplice. Anche i meno esperti in cucina potranno cimentarsi in questi piatto semplice e gustoso.

Le patate e gli spinaci vanno bolliti in precedenza e lasciati freddare. Una volta che questi due ingredienti sono freddi, spellare le patate e schiacciarle con lo schiaccia patate. Strizzare molto molto bene gli spinaci e tritarli un po’ al coltello, per ricavarne dei pezzi un po’ più piccoli.

All’interno di un grande contenitore aggiungere le patate schiacciate, gli spinaci, il grana grattugiato e infine l’albume. Salare e pepare e aggiungere della noce moscata. Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo.

È il momento di realizzare le crocchette. Se durante questa operazione ci accorgessimo che il composto è troppo molle, si può rimediare aggiungendo uno, massimo due, cucchiai di pan grattato. Realizzare delle palline e praticare un buco al centro con il pollice. Inserire un cubetto di scamorza e richiudere il buco praticando dei movimenti circolari con le mani. Le crocchette devono avere una forma leggermente allungata.

Sbattere l’albume avanzato con un po’ di sale e un po’ di pepe. Adesso è il momento di passarle nella farina, poi nell’albume sbattuto e, infine, nel pangrattato. Mettere a scaldare l’olio in un tegame dai bordi alti, non appena avrà raggiunto la temperatura, immergevi le crocchette e lasciare friggere finché non avranno raggiunto una bella doratura. Scolare le crocchette su carta assorbente e servire ancora calde.