La cucina italiana, spesso ritenuta tra le migliori al Mondo, vanta tantissime ricette. Alcune hanno goduto di una fortuna tale da vedersi consacrare come dei grandi classici. Ciò ha comportato la loro diffusione in tutta la Penisola nonché all’estero. Di conseguenza ne sono nate anche numerose varianti che pur attuando modifiche nelle preparazioni risultano altrettanto gustose. È il caso degli spaghetti aglio e olio senza peperoncino nonché di una carbonara vegetariana e light. Anche la famosissima e amata cotoletta si può preparare in una nuova versione.

Sostituzioni in campo

Croccantissima come quella classica fritta, questa cotoletta è però molto più leggera. Questo perché si prepara al forno e ciò ci permette di evitare i grassi della frittura nonché la puzza. Inoltre, in questa ricetta sono assenti anche le uova, che per alcuni risultano poco digeribili. Altro ingrediente di cui fa a meno è il classico pangrattato. Due caratteristiche che risulteranno gradite anche a coloro che vorranno preparare il piatto ma si troveranno sprovvisti dei suddetti ingredienti.

Li si sostituirà rispettivamente con il latte e con la farina di mais. Quest’ultima farà sì che a gustare la cotoletta possano essere anche coloro che sono intolleranti al glutine, perché ne è priva. I vantaggi, dunque, potrebbero essere davvero tanti per diverse persone, il tutto però senza rinunciare al gusto della pietanza.

Croccantissima come quella classica fritta, questa cotoletta di pollo o vitello cotta al forno è impanata senza uova, pangrattato e glutine

Ci serviranno:

500 g di fettine di petto di pollo o di vitello;

200 ml di latte;

300 g di farina di mais;

sale;

olio extravergine di oliva.

Inseriamo la carne in una ciotola e copriamola col latte. Sulla ciotola adagiamo della pellicola trasparente e poniamola in frigorifero per un paio d’ore. La marinatura renderà morbida la carne e permetterà anche alla farina di mais di aderire maggiormente. Prepariamo un piatto con la farina di mais e un pizzico di sale. Preleviamo la carne e impaniamo ogni fettina nella farina di mais. Assicuriamoci di farla aderire bene per ottenere una bella crosticina croccante in cottura.

Prendiamo una teglia e stendiamovi la carta forno, così che le cotolette non vi si attacchino. Adagiamovele all’interno e bagniamole irrorandovi un po’ d’olio. Dopo aver riscaldato il forno a 200 gradi inforniamo. Dopo una decina di minuti circa le nostre cotolette saranno belle dorate e croccanti, non avranno nulla da invidiare a quella che siamo soliti preparare. Questa ricetta potrebbe tornarci utile in più occasioni e ci consentirà di gustare una cotoletta strepitosa con pochi sforzi e vari vantaggi.

