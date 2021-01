Ecco come preparare delle croccanti patate speziate al forno buone come quelle dei fast-food. Un ottimo contorno per i piatti di carne o pesce, semplice e pronto in meno di un’ora di tempo. Si consiglia l’utilizzo di spezie come il timo, il pepe, il cumino, il rosmarino, aglio in polvere, la paprika dolce e quella piccante per ottenere un sapore migliore.

Ingredienti per 4 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

1 kg di patate;

2 cucchiaini di paprika dolce;

1 cucchiaino di paprika piccante;

1 cucchiaino di cumino;

rosmarino, timo, pepe nero e sale q.b.;

2 cucchiaini di aglio in polvere;

4 cucchiai di olio EVO;

olio per oliare la teglia.

Preparazione

Per ottenere delle patate dorate e croccanti al punto giusto è importante lessarle per dieci minuti all’interno di una pentola colma d’acqua. Intanto, prendere una ciotola e versare al suo interno i quattro cucchiai di olio e le spezie, eccetto il sale. Mescolarle tutte fino ad ottenere un composto omogeneo. Trascorsi i dieci minuti di tempo, scolare le patate, sbrucciarle e tagliarle in spicchi. Versare l’olio speziato sugli spicchi in modo uniforme e aiutarsi con le mani per mescolare il tutto. Prendere una teglia da forno, oliarla e disporci gli spicchi di patate. Infornare a 180° fino a cottura e doratura ultimate. Si consiglia di mescolare le patate di tanto in tanto per fare in modo che la cottura risulti uniforme. Se faticano a dorarsi, è aumentare la temperatura del forno da 180° a 200-220° verso la fine della cottura.

Per verificare se si siano cotte adeguatamente, effettuare la prova dello stecchino. Consiste nell’infilare uno stecchino o uno stuzzicadenti all’interno delle patate. Se la polpa risulta tenera e la patata presenta una deliziosa crosticina sulla superficie, allora la cottura è ultimata. Quindi, sfornare le patate, salarle, farle raffreddare e servirle. Buon appetito!

Per approfondire Croccanti patate speziate al forno buone come quelle dei fast-food consultare Uno sbaglio diffusissimo che viene fatto quando si preparano le patate.