Decidere cosa cucinare è sempre un bel dilemma. Spesso la fantasia scarseggia, il tempo è sempre poco e si vuole risparmiare anche sul cibo. Insomma, i fattori da mettere insieme sono davvero tanti. Proprio per questo motivo, quest’oggi, per la Rubrica Cucina, gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono suggerire una ricetta molto veloce.

Prepareremo delle polpettine facilissime che si realizzano con ingredienti che quasi tutti abbiamo sempre in cucina. In base alle quantità che si vanno a preparare, queste polpettine possono diventare un gustoso secondo piatto, da accompagnare ad una leggera insalata o a delle croccanti patate arrosto.

In alternativa, possono anche diventare uno sfizioso finger food per un apericena con gli amici, così da accompagnarle con qualche salsina. Dalla classica maionese al più acidulo e meno calorico ketchup. Ma andiamo a vedere come realizzare queste deliziose polpettine.

Croccanti fuori e dal goloso cuore filante, queste polpette svuota frigo salvano la cena in 10 minuti

Ingredienti:

200 g di carne trita mista;

100 g di prosciutto cotto;

1 uovo;

70 g di formaggio a pasta filata;

formaggio grattugiato q.b.;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

olio q.b.

Procedimento

Per prima cosa, mettere la carne macinata in una terrina;

aggiungere l’uovo, il sale e il prezzemolo tritato e amalgamare per bene con un cucchiaio o direttamente con le mani;

a questo punto, su un tagliere, stendere le fette di prosciutto cotto e ricavarne delle strisce abbastanza larghe in modo che possano contenere le nostre polpettine;

al centro di ogni striscia di prosciutto, sistemare un pugnetto di impasto di carne;

appiattire l’impasto ed inserirvi al centro un cubetto di formaggio a pasta filata, quindi chiudere la polpetta dandole la classica forma sferica, a pallina;

fatto questo, avvolgere il tutto con la fetta di prosciutto;

sistemare le polpettine in una teglia rivestita con carta da forno;

spolverare con il formaggio grattugiato e irrorare la superficie con un filo d’olio;

far cuocere in forno già caldo (180°) per 10/15 minuti. Il tempo di cottura varierà in base alla grandezza delle polpette.

Servire ben calde. Già al primo morso, si noterà subito che queste polpettine sono una vera squisitezza perché sono croccanti fuori e dal goloso cuore filante.

Come spesso accade per molte ricette, anche in questo caso, si possono applicare numerose varianti. In base ai gusti personali e a quel che è rimasto in frigo e in dispensa. La versione qui proposta è piuttosto semplice e delicata. Per un risultato dal sapore più saporito, si potrebbe sostituire il prosciutto cotto con fette di prosciutto crudo o di pancetta.

