Il miglio è un cereale che viene consumato poco sulle tavole degli italiani. Tolti gli usi coi neonati per le prime pappe e qualche dolce, il miglio è utilizzato molto nelle diete per celiaci. Ricco di nutrienti e di sali minerali, si presta bene a molte ricette, come in queste croccanti crocchette di miglio al curry. Il sapore deciso del curry si sposa bene con quello delicato del miglio e rendono il nostro piatto, un piatto unico indimenticabile e dal sapore deciso. L’aggiunta della zucchina, inoltre, dona spessore al piatto.

Ingredienti

500 gr di miglio;

curry qb;

150 ml di panna di soia;

100 gr di zucchine;

olio d’oliva;

sale.

Croccanti crocchette di miglio al curry

Per prima cosa, puliamo bene le zucchine, tagliando via le estremità e sciacquandole sotto l’acqua corrente. Tagliamo le zucchine a dadini e mettiamole da parte in una ciotola. Prendiamo quindi il miglio e sciacquiamolo varie volte sotto l’acqua corrente. Portiamo a ebollizione una pentola di acqua salata e tuffiamoci dentro il nostro miglio, facendolo cuocere per i minuti necessari.

A parte, in una padella antiaderente, mettiamo a soffriggere le nostre zucchine. Quando le zucchine saranno ammorbidite, aggiungiamo la panna di soia, il curry, il sale e l’olio. Riprendiamo il miglio ormai cotto e, in una terrina, amalgamiamolo alle zucchine cotte con tutti i suoi aromi. Facciamo raffreddare il composto per qualche ora, riponendolo nel forno spento. Quando il tempo sarà trascorso, con le mani infarinate, prendiamo una parte del composto e formiamo delle crocchette molto piccole. Prendiamo quindi una teglia, rivestiamola di carta da forno e adagiamoci le nostre crocchette.

Accendiamo il forno a 180° in modalità ventilata e inforniamo le nostre crocchette. Facciamo cuocere le crocchette per circa 20 minuti al massimo, dovrà formarsi la crosticina sopra le crocchette di miglio. Passato il tempo necessario, impiattiamo le crocchette in un piatto da portata e accompagniamo il piatto con un’insalata molto semplice con pomodori e cetrioli.