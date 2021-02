Il formaggio è un ingrediente jolly nella cucina di tutto il mondo. Ultimamente, si è diffusa molto la moda di creare da zero delle cialde con l’aiuto dei formaggi nostrani.

Perché quindi non provare delle croccanti cialde di formaggio per un antipasto goloso? Sono un’ottima idea per presentare qualcosa di diverso in tavola e assaporare sapori nuovi.

Possono essere preparate come le crepes, quindi non bisogna essere grandi chef per cimentarsi in questa ricetta. Il ripieno è a fantasia del cuoco: possiamo scegliere verdure di stagione o meno, sarà comunque un antipasto speciale!

Ingredienti

100 gr di formaggio montasio;

100 gr di brie;

60 gr di parmigiano grattugiato;

1 carota;

2 patate;

2 zucchine;

2,5 dl di latte;

30 gr di burro;

20 gr di farina;

1 mazzetto di erba cipollina;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Croccanti cialde di formaggio per un antipasto goloso

Cominciamo con lo sbucciare le patate, puliamo la carota e le zucchine. Tagliamo bene tutte le verdure à la julienne e mettiamole da parte. Scaldiamo un po’ di olio in una padella e, una volta scaldato l’olio, cuociamo le verdure per massimo 10 minuti. Dovranno infatti solo scottarsi. Grattugiamo il formaggio montasio e uniamolo al parmigiano con l’erba cipollina. Ungiamo il fondo di una padella piana con poco olio e versiamoci due cucchiai di mix di montasio e parmigiano. Facciamolo dorare e quando si sarà formata la crosta, togliamolo dal fuoco. Mettiamo dentro la cialdina le verdure, arrotoliamola come una crêpe e mettiamola su di una placca da forno. Continuiamo così finché gli ingredienti non finiscono.

A parte, prepariamo la salsa sciogliendo nel latte caldo il brie tagliato a cubetti e ripulito dalla crosticina. Sciogliamo anche il burro in un’altra casseruola, aggiungiamo la farina e mescoliamo. Aggiungiamo quindi il composto di latte e brie nel tegame con la farina e il burro. Portiamo a ebollizione e sbattiamo tutto con la frusta. Tostiamo le cialde a 180° in forno statico e poi serviamole adagiandole sulla salsa bianca. Serviamo ben caldo.