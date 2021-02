La pasta brisée è una pasta alternativa alla classica pasta sfoglia. Molto burrosa e di origine francese, è popolare in Francia per preparazioni che spaziano dal dolce al salato. Si può preparare con largo anticipo e può essere persino congelata se non si prevede l’utilizzo immediato.

Le ricette con la pasta brisée sono tantissime, come questa croccante torta d zucchine e ricotta.

La pasta brisée oggi la si può trovare in qualunque supermercato ben fornito e può essere anche fatta in casa in modo facile e rapidissimo.

Ingredienti

1 rotolo di pasta brisée;

250 gr di ricotta;

500 gr di zucchine;

150 gr di fagiolini;

1 cipolla;

2 uova;

100 gr di parmigiano grattugiato;

100 gr di mozzarella;

olio d’oliva;

pomodori ciliegino.

Croccante torta di zucchine e ricotta

Puliamo bene la cipolla e tritiamola in modo molto fine. In una padella antiaderente, mettiamoci un filo d’olio e versiamoci la cipolla per farla soffriggere. Puliamo quindi i fagiolini levando le estremità e mettiamoli da parte. Puliamo anche le zucchine, togliendo prima le estremità e poi riducendole a rondelle.

Riprendiamo la padella antiaderente, ungiamola con dell’altro olio e versiamoci dentro le verdure. Dovranno cuocere e diventare morbide ma non troppo, quindi regoliamo il tutto con il sale. Togliamo dal fuoco la padella e lasciamo intiepidire il composto. In una terrina, mescoliamo la ricotta, le uova, il parmigiano grattugiato, la mozzarella tagliata a dadini e i fagiolini con le zucchine ormai tiepidi.

Stendiamo la pasta brisée in una tortiera rotonda e bucherelliamola con una forchetta. Versiamo il composto e decoriamo la superficie con i pomodorini ciliegino tagliati a metà.

Accendiamo il forno a 180° gradi in modalità statica e inforniamo la nostra torta salata.

Cuociamo la torta per circa 35-40 minuti al massimo e sforniamola.

Serviamo la nostra torta salata ben calda, con accanto un’insalata di pomodori o di lattuga fresca.