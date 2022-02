Croccante fuori quanto morbido dentro, questo contorno si prepara in 15 minuti con pochissimi ingredienti anche senza forno

Anche alle più esperte (o ai più esperti) padrone di casa spesso sfuggono dei furbissimi stratagemmi per portare in tavola un pasto sì veloce, ma anche frugale e genuino.

Di solito, quando i tempi sono stretti ma bisogna cucinare, la prima e più immediata scelta ricade sulla torta salata, alimento salva cena per eccellenza.

Pur contemplando spesso l’impiego di ortaggi quali broccoli, spinaci o radicchio, non sembra, però, rispecchiare esattamente il concetto di cibo sano.

Questo ruolo spetta invece indubbiamente alle verdure, preziose fonti di vitamine e minerali e buonissime lessate, come anche in padella, al vapore o al forno.

L’errore, se così si può dire, che facciamo abbastanza comunemente, è quello di credere che per preparare un contorno sostanzioso ci vogliano tempo e soldi.

A dimostrazione del contrario, croccante fuori quanto morbido dentro, questo contorno è pronto in pochi minuti con ingredienti che non mancano mai in cucina.

Carciofi ammollicati

Ideali tanto per la cena dell’ultimo minuto in famiglia quanto per pranzi in compagnia di amici e parenti, questi carciofi aromatizzati sono davvero facilissimi.

Incorniciano benissimo sia carne che pesce e possono anche essere presentati come antipasto accanto a formaggi erborinati o salumi.

Non ci resta che scoprire le dosi per 4 persone, che prevedono:

8 carciofi;

100 g di pane morbido;

1 cucchiaio di pecorino;

1 cucchiaio di grana;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine;

sale e pepe q.b.

Croccante fuori quanto morbido dentro, questo contorno si prepara in 15 minuti e con pochissimi ingredienti anche senza forno

Si parte, ovviamente, dalla pulizia dei carciofi: per recidere le foglie esterne consigliamo l’uso di guanti così da evitare di ferirsi con la parte acuminata.

Dopo aver pulito il gambo e averli tagliati a metà, eliminiamo anche la barbetta interna e facciamoli lessare per 5 minuti in acqua salata.

Nel frattempo, frulliamo il pane e i formaggi nel mixer, aromatizzando con aglio, sale, pepe e prezzemolo fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto, facciamo rosolare il trito ottenuto in una padella antiaderente con un filo d’olio per un paio di minuti.

Non resta che farcire i carciofi, disponendoli man mano in una teglia rivestita da carta forno, pronti ad essere cotti a 200° C per 15 minuti.

In alternativa, possiamo anche passarli in padella, adottando l’unico accorgimento di disporli piuttosto vicini per non disperdere la farcitura.