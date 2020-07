Crisi economica in Italia: quando finirà? Difficile a dirsi naturalmente, soprattutto di questi tempi. Ma, purtroppo, sembra che il Bel Paese non abbia più molto tempo. Tasse troppo alte per imprese e cittadini. Reddito troppo basso per una gran parte della popolazione. Non certezza del diritto e lungaggini processuali sia per i cittadini che per le aziende. Questi sono solo tre dei molteplici problemi che affliggono l’Italia. E che sono chiaramente esplosi con l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Emergenza sanitaria poi sfociata in una crisi economica a causa del lockdown. Già, ma quando finirà la crisi economica in Italia? Proviamo a capirlo.

Proprio in queste ore l’Italia è impegnata in una difficile trattativa a Bruxelles. E’ in gioco come rendere disponibile il Recovery Fund. Cioè il pacchetto da 750 miliardi di euro preparato da Germania e Francia. E che deve essere approvato all’unanimità da tutti gli stati dell’Unione Europea. E’ una situazione difficile perché alcuni Paesi, soprattutto l’Olanda, si stanno mettendo di mezzo. Ne hanno fatto una questione di principio. L’Italia, dicono, deve essere tenuta sotto stretta osservazione. Il denaro (parecchio, 172 miliardi di euro) che dovrebbe ricevere, deve essere tenuto sotto stretta osservazione. Deve essere fornito a tranche. La sua erogazione deve essere subordinata alla presentazione di progetti serie di riforme. E tale erogazione deve poter essere interrotta in qualunque momento. Ovviamente, se l’Italia non fa quanto ha promesso.

Naturalmente il governo italiano non ci sta. E’ la linea rossa che non possiamo far passare. Un potere di veto inaccettabile di uno Stato sovrano su di un altro. E questa sorta di stallo alla messicana minaccia di mandare all’aria tutti. Non solo noi. Ma l’intero progetto europeo. Perché se l’Italia non avrà questi soldi, diciamocelo chiaramente, fallirà. Troppo grande è stato l’impatto dell’emergenza sanitaria. E troppo improvviso. Troppo duro è stato il susseguente lockdown. E la crisi economica che esso ha generato. Con un PIL che quest’anno viene dato al -12%. Cioè 214,5 miliardi di euro bruciati. Che non verranno prodotti.

Cosa può fare l’Italia?

Quando finirà la crisi economica in Italia? Soltanto quando qualcuno avrà il coraggio di perdere responsabilmente le elezioni. E, nel farlo, farà come fece il cancelliere Schroeder in Germania nel 2004-5. Con le famose riforme del lavoro Hartz. Che hanno consegnato alla Germania la prosperità economica del continente. Ed a noi una crisi economica permanente. Crisi che supereremo tagliando le tasse alle imprese, prima ancora che ai cittadini. Rendendo veloce e sicura la giustizia. Rendendo più facile e veloce licenziare e riassumere, come in America. Eliminando la burocrazia e rendendo quelle che rimane agile. Snellendo e svecchiando la Pubblica Amministrazione. Digitalizzando la nazione come i Paesi realmente evoluti. Insomma, facendo davvero dei passi in avanti verso il futuro. Prima, scordatevelo.