Essere parte di una coppia può essere un’esperienza ricca di bellezza. Potersi sostenere l’un l’altro, progettare, ci fa capire quanto sia importante la condivisione. Ma come la vita, ogni relazione è costituita da momenti di felicità, ma anche di sconforto o malessere.

Anche all’amore più grande può capitare di vivere momenti di dubbio, d’incertezza, d’incomprensione. Oggigiorno affrontare queste difficoltà pare essere diventato impossibile. La quotidianità, il sentimento dato per scontato, diverbi e idee diverse, possono rischiare di mettere a repentaglio la coppia.

Questa è la ragione per cui capita spesso di trovarsi dinnanzi a relazioni conflittuali e amori trasformati. È normalissimo trovarsi in crisi di coppia anche dopo la nascita di un figlio o per relazioni a distanza. Il malessere, poi, aumenta con il senso di colpa e l’incapacità di dare una spiegazione a questo momento.

Eppure, le motivazioni dietro una crisi di coppia possono essere molto diverse e tutte da non sottovalutare. Oggi cercheremo di capire quali sono queste ragioni. Inoltre, cercheremo di individuare quali sono i segni evidenti di questo sconvolgimento.

Crisi di coppia anche dopo la nascita di un figlio, ecco i segnali d’allarme per capire se l’amore è davvero finito

Sono tante le direzioni sbagliate che una coppia può intraprendere. Presi dall’entusiasmo, ci si culla nella forza dell’amore, senza rendersi conto che alcune cose non funzionano. Paure e dubbi sono all’ordine del giorno, ma sono altri i segnali preoccupanti.

Uno dei problemi più gravi riscontrati dai professionisti della relazione amorosa è la mancanza di comunicazione. Il non detto e la carenza di ascolto creano frustrazione e compromettono il sentimento. Quando arriva una difficoltà, parlarne e cercare una soluzione insieme è alla base di una sana relazione.

La lontananza emotiva, seguita da quella fisica, sono tra le ragioni più comuni alla base della crisi di coppia. Parlarsi, abbracciarsi, tenersi per mano, confidarsi, fare l’amore. Se tutte queste cose cominciano a venir meno vuol dire che qualcosa non va. Anche ripetere spesso la frase “se solo avessi…” è controproducente e denota insoddisfazione e irrisolto.

Non sentirsi capiti dall’altro o sentirsi soli quando si è insieme sono altre situazioni che mettono in allarme. Se i conflitti, poi, si sommano senza trovare alcuna soluzione o con insulti e rabbia è il caso di rivedere la relazione. Anche i diverbi per i figli, la mancanza d’intimità dopo la nascita di un bambino, sono cause comuni di crisi.

Per cercare di capire se davvero l’amore è finito o c’è speranza, è assolutamente necessario ritrovare un dialogo vero, rispettoso e senza barriere. Anche prendersi degli spazi è importante per capire e valutare senza pressioni, così come chiedere aiuto a un terapeuta.

