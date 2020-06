Criptovalute: arriva San Marino. Col Titano. Il mondo del denaro virtuale non può credere ai suoi occhi. Eppure, la notizia è assolutamente vera. La piccola Repubblica di San Marino, con i suoi 34 mila abitanti, starebbe per emettere titoli di Stato per 500 milioni di euro. Ma soprattutto starebbe per lanciare il Titano, una valuta virtuale caricata sulla Smac Card, una carta elettronica molto utilizzata sul suo territorio. L’operazione Titano, prima criptovaluta statale al mondo, potrebbe precedere quella dello yuan digitale, attualmente in fase di test a Pechino.

La piccola Repubblica, situata sulla costa Adriatica, non ha una sua moneta in circolazione. L’ultima coniata, lo Scudo d’oro in pezzi d’oro da 1,2, 5 scudi, uscì nel 1978. “L’artista che la disegnò volle inserire il mio volto” racconta a Proiezioni di Borsa Loredana Pinotti, che allora era la giovane figlia del Segretario amministrativo della Repubblica e oggi è il Console del Portogallo a San Marino. Sulla moneta, prima del nome dell’artista, c’è la dedica propri a lei. “La circolazione dello scudo è finita quasi subito. Era d’oro, divenne una moneta da collezione, come la sterlina nel Regno Unito”. Ma stiamo parlando del mondo delle valute fisiche. Qualcuno si è accorto di questa straordinaria opportunità di nuovo conio: il governo sanmarinese l’ha trasformata in un progetto redatto a tempo di record, che potrebbe riportare il sereno nelle casse statali.

La prima criptovaluta di uno Stato

Criptovalute: arriva San Marino. Col Titano. Applausi da ogni parte del globo al Segretario delle Finanze, Marco Gatti, per questa iniziativa, che dovrebbe servire a pagare stipendi e pensioni ai sanmarinesi (almeno il 30%). Attualmente il governo ha varato varie misure per il sostegno agli operatori economici (soprattutto del commercio e dell’hospitality) e alle famiglie piegate dal coronavirus, per un totale di 1.433.900 euro. San Marino attualmente ha un debito di 360 milioni di euro.

Criptovalute: arriva San Marino. Col Titano

Il Titano, la nuova protagonista del cyber forex (con cambio 1 titano = 1 euro), non avrebbe alcun riferimento alla tecnologia blockchain. E si dice che funzionerà in modo diverso, sarebbe piuttosto centralizzata: sarebbe lo Stato Sanmarinese a occuparsi della sua gestione, potendo perfino ritirarla dal mercato se fosse necessario. I possessori di Titani non avrebbero per ora a disposizione un wallet digitale, ma solo una card già in circolazione che permette di accumulare punti e sconti nei negozi di San Marino.