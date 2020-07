L’ultima frontiera del wellness è la crioterapia, la body-crioterapy, molto apprezzata dagli atleti e ora utilizzata anche ai fini estetici. Ovviamente è tra le pratiche più apprezzate dalle star come Daniel Craig, interprete di 007 James Bond, un freddo per eccellenza. Ma anche dal calciatore Cristiano Ronaldo, dall’attrice Jennifer Aniston e dalla influencer Chiara Ferragni. La redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa ci aiuta a capire in che cosa consiste questa pratica che impiega l’alternanza di freddo e caldo. E come possiamo replicare un po’ del suo effetto, risparmiando, a casa nostra.

Crioterapia nel sarcofago di ghiaccio

La crioterapia nel sarcofago di ghiaccio non è una pratica wellness per tutti e ovviamente è piuttosto costosa. Dopo accurati controlli medici, si entra per 3 minuti in un cilindro metallico raffreddato con l’azoto. Ma a temperature proibitive come 160 gradi Celsius sottozero. Appena si riemerge dal sarcofago di ghiaccio, si deve fare movimento su un tapis roulant o una cyclette. In tal modo la circolazione sanguigna torna subito alla normalità, assicurando una sferzata di ossigeno alle cellule e al metabolismo. In un attimo si bruciano 800 calorie, la pelle appare più tonica e levigata e la cellulite risulta meno evidente. Certo, bisogna volere e poter resistere a uno shock termico tanto notevole.

Come importarla a casa propria

Crioterapia nel sarcofago di ghiaccio. Anche la cantante Madonna è una fanatica della body-criotherapy e della sua versione meno traumatica da replicare a casa propria. Certo, è più facile entrare in un sarcofago di ghiaccio che scendere in una vasca da bagno piena di cubetti di ghiaccio galleggianti. Ma con un po’ di coraggio e l’aiuto di un bar vicino che ci venda un carico intero di cubetti del freezer, ci possiamo provare.

I massaggi glaciali che rassodano il lato B

Volendo assicurarsi un benessere ghiacciato con ancor meno lavoro, si possono fare dei crio-massaggi. Si mettono dei cubetti di ghiaccio in un sacchetto di cotone e si entra nella doccia o nella vasca da bagno vuota. Si procede al massaggio super-refrigerante su addome e glutei, utile per rassodare il punto vita e il lato B. Per li massimo beneficio, bisogna contrarre e rilassare la pancia, inspirando ed espirando ritmicamente per 3 minuti. Poi si friziona il ghiaccio sul punto vita, fianchi e glutei con movimenti circolari, per due minuti.

Gran finale con doccia calda, massaggio e sport

Si attiva ora lo spruzzo della doccia calda a 37-38 gradi, dirigendolo sulle zone appena frizionate. Si asciuga e si tampona con un asciugamano morbido. Poi si stende una crema idratante e snellente con lievi movimenti circolari. Come nel caso della crioterapia nel sarcofago di ghiaccio, si può abbinare a questo punto dell’attività fisica. Che permetta di consumare in un lampo un po’ di calorie.