Crespelle da 10 e lode! I segreti per farle morbide e sottilissime, più 6 ripieni diversi dal solito prosciutto e formaggioCrespelle da 10 e lode! I segreti per farle morbide e sottilissime, più 6 ripieni diversi dal solito prosciutto e formaggio

Preparare le crespelle può sembrare facile. Ma per ottenere un impasto perfetto ci sono tanti piccoli accorgimenti da conoscere. Scopriamo allora insieme i consigli dei grandi chef.

Per il pranzo di Pasqua molti prepareranno le crespelle. Le crêpes o crespelle sono una preparazione molto semplice. Si tratta infatti di sottili fogli di impasto a base di latte, uova e farina che si possono poi farcire in tantissimi modi diversi, sia dolci che salati. Come spesso accade in cucina, anche le preparazioni apparentemente più semplici, come ad esempio gli gnocchi o la frittata, richiedono buona maestria e la conoscenza di alcuni piccoli segreti per ottenere un risultato perfetto. Le crespelle, infatti, possono risultare troppo spesse, troppo dure, a volte gommose e altre volte troppo secche. Vediamo allora insieme tanti utili consigli per preparare delle crespelle da 10 e lode!

Ingredienti, dosi e passaggi

Per un impasto perfetto delle crêpes, non troppo molle e neppure troppo denso, è fondamentale dosare gli ingredienti nelle giuste quantità e proporzioni. Indicativamente, per 15 crêpes, servono:

300 g di farina 00;

3 uova;

570 ml di latte;

burro q.b.(serve per ungere la padella).

Per preparare l’impasto, per prima cosa occorre sbattere le uova. Dopodiché, aggiungere la farina setacciata. Infine, aggiungere il latte poco per volta.

Crespelle da 10 e lode! Ecco i segreti per un risultato perfetto

Come si è visto, il procedimento è davvero facilissimo. Eppure, per ottenere un impasto liscio e di densità perfetta, è importante ricordare alcuni suggerimenti.

Anzitutto, il latte deve essere a temperatura ambiente. Usando il latte freddo, infatti, c’è il rischio che si formino grumi. Una volta preparata la pastella, è bene coprire il recipiente con della pellicola per alimenti e mettere in frigorifero a riposare per minimo 30 o 60 minuti. Il riposo in frigorifero ne esalta il sapore e permette alla farina di idratarsi per bene.

Le crespelle perfette sono sottili e morbide, dal gusto burroso e coi bordi leggermente croccanti. Per ottenere questo risultato, ricordatevi di imburrare la padella prima di fare ogni crêpe. Oltre che ben imburrata, la padella antiaderente deve essere molto calda. L’impasto va versato al centro e poi bisogna sollevare la padella e ruotarla, così che la pastella vada a coprire l’intera superficie. Per le quantità di impasto, tutto dipende dal diametro della padella utilizzata. Ad ogni modo, mai esagerare con le quantità: più la crêpe è sottile e migliore è la sua consistenza.

Indipendentemente dal tipo di farcitura, l’impasto delle crêpes dev’essere neutro. Sarà poi la farcitura a dare il sapore che vogliamo. Evitare quindi di aromatizzarlo con sale, zucchero o vanillina.

Crespelle: 6 farciture e 4 modi per servirle

In genere, le crêpes dolci si farciscono con marmellata o crema di nocciole. Come primo piatto, invece, ci si può davvero sbizzarrire con i ripieni. La farcia più classica e tradizionale è prosciutto e formaggio. Dopodiché, si conclude il tutto con della besciamella e una spolverata di formaggio grattugiato.

Per variare un po’, proponiamo altre farciture per la variante salata:

ricotta e asparagi;

salmone;

funghi porcini;

spinaci e crema di ceci;

crescenza e rucola;

verdurine miste e mozzarella.

Per la presentazione, potete chiudere le crêpes in vari modi: a mezzaluna, a rotolo, a pacchetto o a fagottino, chiudendolo con un filo di erba cipollina.