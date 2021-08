Numeri da urlo per l’economia italiana nel secondo trimestre dell’anno. L’ISTAT certifica il forte rimbalzo della crescita della nostra economia nel trimestre aprile-giugno di quest’anno. L’aumento del PIL in percentuale su base annua (17,3%) è stato addirittura migliore di Germania e USA. La crescita acquisita per quest’anno è del 4,7%. Di fatto siamo di fronte a una crescita record per l’economia italiana e la Borsa di Milano reagisce in questo modo, rimanendo immobile. Piazza Affari ha avuto una reazione positiva ai dati del PIL solamente nella prima parte della giornata. Ma dopo le prime due ore in rialzo i prezzi hanno ceduto. Ma perché la Borsa di Milano non riesce a salire?

Crescita record per l’economia italiana e la Borsa di Milano reagisce in questo modo

Il mese d’agosto per Piazza Affari è terminato in modo positivo. Il rialzo mensile del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è di poco inferiore al 3%. Si può essere contenti perché negli ultimi 10 anni poche volte il mese d’agosto è stato positivo. Ma rimane l’amaro in bocca per come si era evoluta la situazione nei primi 15 giorni. Fino al 13 agosto Piazza Affari è stata in rialzo ma nelle due settimane successive è seguito un calo e poi un movimento laterale. Dal 19 agosto i prezzi sembrano inchiodati a 26.000 punti. Anche oggi, il Ftse Mib ha chiuso a 26.009 punti, in calo dello 0,06% rispetto alla chiusura di ieri.

Ma perché l’indice non riesce a muoversi? Il problema non è italiano ma è dell’intero mercato azionario europeo. Da qualche tempo le Borse del Vecchio Continente sembrano paralizzate, non riescono neanche più a reagire ai record continui della Borsa USA. Per Wall Street qualcuno ha già rispolverato la celebre espressione di esuberanza irrazionale, coniata dal mitico presidente della FED Alan Greenspan. Per i listini del Vecchio Continente occorre parlare di immobilismo inspiegabile. I mercati europei sono impantanati. Oggi la Borsa tedesca e quella di Londra hanno chiuso in calo dello 0,4%, la Borsa di Parigi ha ceduto lo 0,1%. La partenza debole di Wall Street non le ha favorite, ma ieri, con la Borsa USA in deciso rialzo, il risultato è stato identico.

Una buona notizia per il nostro listino

In Piazza Affari oggi l’unica nota positiva è il ritorno dei bancari. Tra le blue chip BPER Banca è stata la migliore con un rialzo dell’1,5%, Intesa Sanpaolo ha guadagnato l’1,2%, Banco BPM lo 0,9% e Unicredit lo 0,6%. Perché il rialzo delle banche è una buona notizia? Perché il peso delle banche sul nostro listino è determinante e solo con il rialzo di questi titoli, la Borsa può salire. Più volte i nostri analisti hanno spiegato perché questo settore è giudice e da solo può decretare il successo della Borsa.

Approfondimento

Il punto sui mercati