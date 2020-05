Crescita dell’euro e crollo dello yuan. Cosa sta succedendo?

L’euro rompe 1,10 dollari, mentre l’UE propone un fondo di recupero. La Commissione europea ha infatti proposto un pacchetto del valore totale di 1.85 trilioni di euro per le economie colpite dalla pandemia del coronavirus. Le notizie del piano hanno contribuito a sostenere un’ampia ripresa del mercato in Europa. La Commissione intende distribuire due terzi del fondo sotto forma di sovvenzioni, piuttosto che di prestiti, in quello che rappresenta un grande passo verso un bilancio europeo più centralizzato, con trasferimenti di ricchezza formalizzati tra gli Stati membri.

I suoi piani devono ancora affrontare l’opposizione di almeno quattro Stati membri – Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia ma ha il sostegno cruciale della Germania, il maggiore contributore al bilancio del blocco. L’euro ha superato per la prima volta la soglia di 1,10 dollari per la prima volta dalla fine di marzo. Inoltre le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno contribuito a mantenere il dollaro debole. Questo trend positivo del cambio euro dollaro americano potrebbe continuare per tutta la settimana.

Il dollaro ha raggiunto il suo livello più alto da settembre contro lo yuan cinese, mentre gli eventi minacciano di aggravare il conflitto politico tra gli Stati Uniti e la Cina. Il cambio dollaro americano yuan ha raggiunto i massimi da agosto 2019 circa 7,1773. Questo perché la Camera dei Rappresentanti si appresta a votare mercoledì un disegno di legge che sanzionerà i funzionari cinesi per le violazioni dei diritti umani nella provincia occidentale. Il disegno di legge aumenterebbe la pressione degli Stati Uniti sulla Cina, senza aumentare immediatamente la pressione economica di una guerra tariffaria in corso. Influisce negativamente sulla moneta cinese anche la situazione a Hong Kong. La nuova legge sulla sicurezza, non è piaciuta ai cittadini di Hong Kong che si stanno ribellando ai piani di Pechino. In conclusione la prossima settimana si potrebbe avere una forte crescita dell’euro e il crollo dello yuan.