Chi sceglie per il proprio giardino o per l’interno dell’abitazione specie a bassa manutenzione ottiene sempre bellissimi spazi verdi e senza troppa fatica. Non è un caso, infatti, che le piante grasse siano tra le specie maggiormente coltivate dentro e fuori casa.

Una pianta che promette di soddisfare tutto questo è la Gasteria, proveniente dalla grandissima famiglia delle Asphodelaceae. La vera particolarità è che cresce pure nelle rocce questa pianta facilissima da coltivare che molti scambiano per aloe. Non a caso, anche l’aloe proviene dalla stessa famiglia e le due piante hanno caratteristiche veramente molto simili. Ma la Gasteria ha bellissimi fiori panciuti e straordinarie foglie screziate tutte da scoprire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco come coltivarla e perché sceglierla per il proprio giardino

La pianta richiede poca acqua, pochissima manutenzione ed è perfetta anche da coltivare in vaso all’interno degli appartamenti. Per chi sceglie quest’ultima strada, occorrerà rinvasare la pianta solo ogni 3 o 4 anni circa, essendo la sua crescita davvero molto lenta.

La pianta richiede un terriccio ben drenante e con un alto contenuto di minerali. Per mantenere la bellissima striatura delle foglie carnose, occorrerebbe garantirle una temperatura compresa tra i 10 e i 27 gradi centigradi. Non occorre neppure collocarla in pieno sole, perché basterà un ambiente abbastanza luminoso.

D’inverno, poi, non servirà quasi per nulla irrigarla ed è preferibile non abbondare con l’acqua neppure in piena estate. La pianta, infatti, potrebbe, infatti, reagire con queste macchie sulle foglie che non andrebbero mai trascurate, come per le altre piante grasse.

Perché cresce pure nelle rocce questa pianta facilissima da coltivare che molti scambiano per aloe

Ma veniamo alla vera rarità di questa pianta incredibile: i bellissimi fiori tubulari arancioni e rossi, che durano dalla primavera all’intera estate. La pianta, inoltre, fiorirà sempre di più con il passare degli anni. Qualcun altro preferisce questa pianta per le foglie sode e carnose.

La Gasteria non richiede potature ed è possibile moltiplicarla per talea o per seme, ma anche dividendo direttamente i cespi alla base. Nell’habitat naturale è possibile trovare la Gasteria anche tra le rocce e per strada.

Come ogni pianta grassa, purtroppo, subisce l’attacco della cocciniglia e del ragnetto rosso. Fortunatamente, quest’incredibile rimedio naturale allontana pidocchi e parassiti da ogni pianta.

Dunque, gli amanti dell’aloe non possono farsi sfuggire questa bellissima specie simile, a bassissima manutenzione e perfetta anche per coltivazioni da interno.