La cucina ci permette di avere in casa e senza grande spesa il mondo intero. Possiamo conoscere gli altri popoli semplicemente gustando le loro ricette. Meglio farlo prima di presentarsi a mare con un fisico perfetto e allora crepi la prova costume meglio peccare di gola e di lussuria con questo piatto esotico che fa risvegliare i morti.

Un piatto saporito

A metà strada fra l’Africa e l’India spunta dal mare un’isoletta molto caratteristica, l’isola della Réunion. Può sembrare strano ma pur essendo a circa 10.000 Km da noi, entrando in quell’isola si entra in Francia, essendo una regione francese appartenente al Dipartimento Oltreoceano.

Le tradizioni culinarie della Réunion radunano i sapori dell’India e la cucina del Madagascar nello stesso piatto, come nel suo tipico pollo al curry della Réunion. I piatti di quest’isola sono piccanti e hanno una base afrodisiaca, fanno cioè risvegliare i morti.

Ingredienti per 4 persone del pollo al curry

600 gr pollo fresco in pezzi;

3 spicchi d’aglio;

1 cipolla media;

2 pomodori;

1 rametto di timo;

1/2 cucchiaino raso di curcuma;

1 pezzo di zenzero;

1/2 cucchiaino di sale;

1/2 cucchiaino di pepe macinato o peperoncino rosso;

Questa la preparazione. Si taglia il pollo a pezzetti e si condisce con sale, pepe e qualche foglia di timo. Si lascia riposare in frigo mentre si prepara il resto. Per la salsetta, si pelano e si tagliano finemente le cipolle. Puliamo gli agli e li schiacciamo come un purè, e tagliamo a piccoli cubetti il pomodoro. Sbucciamo infine lo zenzero, ma possiamo lasciarlo anche intero.

Ora mescoliamo il pollo precedentemente aromatizzato con l’aglio e lo zenzero.

Cottura

Facciamo soffriggere i pezzetti di pollo in padella con olio d’Oliva a fuoco vivo, e quando sarà ben dorato si aggiunge la cipolla tritata e la curcuma mescolando un poco. Subito dopo aggiungiamo la salsetta a base di zenzero e aglio.

Quando anche le spezie sono diventate dorate si aggiungono i pomodori schiacciati, così da creare un buon amalgama. A questo punto si aggiunge dell’acqua e si lascia cuocere a fuoco lento per ridurre la salsa, ma senza farla scomparire.

Da servire con riso bianco o da gustare con del buon pane. Un piatto che sveglierà in noi le sensazioni delle isole tropicali, un buon augurio per l’estate.