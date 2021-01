Un dolce buono, diverso dai soliti, ma semplice e veloce da preparare e con poche calorie. Una descrizione che corrisponde esattamente a quella delle crêpes light alle mele pronte in soli dieci minuti, un comfort food che può essere preparato anche all’ultimo minuto.

Ingredienti per 2 persone

130 g di farina 00;

250 ml di latte di soia;

1 cucchiaio di olio di semi;

1 cucchiaio di zucchero;

2 cucchiai di zucchero di canna;

1 uovo;

1 noce di burro;

cannella in polvere, zucchero a velo (facoltativo) e sciroppo d’acero q.b.;

2 mele.

Preparazione

Prendere una ciotola e versare l’uovo, lo zucchero e l’olio al suo interno. Lavorarli fino a farli amalgamare. Cominciare a versare il latte a filo all’interno della ciotola. Setacciare con cura i 130 g di farina 00. Quindi, far amalgamare il composto, accertandosi che sia privo di grumi. Una volta raggiunto questo risultato, coprire la ciotola con della pellicola trasparente e metterla in frigorifero per mezz’ora. Lavare le mele, sbucciarle e cominciare a tagliarle a tocchetti. Mettere i tocchetti di mela all’interno di una padella antiaderente o di una padella a bordi bassi con interno in pietra. Versare anche lo zucchero di canne, la noce di burro e una spolverata di cannella. Cuocere fino a far sciogliere lo zucchero, che caramellerà le mele.

Recuperare la pastella dal frigorifero. Ungere d’olio il fondo di una padella. Accendere il fuoco a fiamma media e versare una parte della pastella all’interno della padella, stendendola con un mestolo. Appena la crêpes avrà preso forma, girarla e farla cuocere anche al lato opposto. Farcirla con il composto prima preparato con le mele e aggiungere un cucchiaio di sciroppo d’acero. Ripetere fino ad esaurimento dell’impasto.

Spegnere il fuoco e impiattare le crêpes. Se lo si gradisce, spolverare dello zucchero a velo su ogni crêpes. Alla fine, attendere che si intiepidiscano e servirle. Non resta che godersi le crêpes light alle mele pronte in soli 10 minuti, morbide e deliziose!