Alcuni liquori sono un viaggio indietro nel tempo e nella memoria di ognuno di noi. Da quelli classici e tipici alle erbe, a quelli un po’ più moderni come le creme. È il piacevole sapore della tradizione, dei pranzi in famiglia, delle chiacchiere infinite con parenti e amici e dei brindisi con un fine pasto tra le dita. Dal re indiscusso della Costiera Amalfitana, il limoncello, ai gustosi liquori alle erbe tipici delle Alpi. L’Italia da nord a sud, si ritrova a tavola nella condivisione di questo prodotto d’eccellenza.

Il gusto dell’infanzia

Per molti di noi, i pomeriggi trascorsi a casa dei nonni hanno un sapore particolare. Ricordi indelebili di giornate spensierate tra aneddoti e risate. Per molti di noi, la casa dei nonni era soprattutto un luogo ricco di mistero e piacevoli sorprese. A molti magari tornerà alla memoria la classica scatola di biscotti in latta. L’euforia nell’aprirla e la delusione nello scoprire poi, l’amara verità: l’assenza dei biscotti sostituiti con ago e filo. Altri magari assoceranno i nonni alle caramelle. Perché le caramelle, soprattutto durante l’infanzia svolgono un ruolo senza dubbio importante. Passano veloci gli anni, ma il gusto, amaro o dolce che sia, delle caramelle, è difficile da dimenticare. Questa ricetta prende spunto proprio dalle caramelle della nostra infanzia.

Cremoso, profumato e delicato questo liquore di fine pasto che ci riporterà indietro nel tempo

Tanti di noi riconosceranno la meravigliosa e deliziosa caramella dal rumoroso incarto rosso: la Rossana. Andiamo a vedere gli ingredienti e poi a preparare il cremoso liquore alla Rossana.

Gli ingredienti:

300 gr di caramelle Rossana;

250 gr di latte;

200 gr di panna vegetale per dolci;

100 gr di alcol a 96°.

Procedimento:

Prepariamo dunque i nostri ingredienti sul piano di lavoro;

Scartiamo e tritiamo in maniera grossolana le caramelle aiutandoci con un batticarne;

Portiamo una pentola sul fuoco, versiamo il latte e la panna e lasciamo scaldare a fuoco medio;

Aggiungiamo le caramelle e giriamo il composto per farle sciogliere;

Cuociamo il composto a fuoco lento per circa 20 minuti;

Togliamo il composto dal fuoco, lo lasciamo raffreddare e poi aggiungiamo l’alcol;

Giriamo il composto, lo filtriamo con l’aiuto di un colino e infine lo imbottigliamo.

Lo teniamo da parte a riposare per qualche giorno. Prima di servirlo diamo un’agitata alla bottiglia. Possiamo conservarlo in frigorifero o in congelatore per un gusto più deciso.

Cremoso, profumato e delicato questo liquore di fine pasto che ci riporterà indietro nel tempo con un piacevole salto nel passato. Se vogliamo, possiamo anche preparare delle bottiglie con del liquore per un gustoso pensiero ai nostri amici e parenti.

