Preparare una frittata è quanto di più semplice possa realizzarsi in cucina. Al forno o in padella, come abbiamo visto in un precedente articolo (qui), cucinare una frittata coi fiocchi e amica della linea è assolutamente possibile.

Oggi, noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo pensato ad una ricetta speciale e semplicissima.

Basta qualche minuto, pochi ingredienti e una padella antiaderente e il risultato sarà strabiliante per il palato e per gli occhi. Anche l’aspetto ha la sua importanza ed è per questo motivo che stavolta utilizzeremo un particolare tipo di cottura che renderà la frittata molto alta. Non serve nessuno strumento o abilità particolare, dovremo soltanto cuocerla a fuoco molto lento e ne verrà fuori un manicaretto morbidissimo.

Cremosità e leggerezza con l’ingrediente segreto della morbida frittata pronta in 15 minuti

Ingredienti:

4 uova;

10 pomodorini gialli;

circa 30 grammi di parmigiano già grattugiato;

200 grammi di ricotta (il nostro ingrediente segreto);

olio e sale q.b.

Rompiamo le uova e sbattiamole con l’ausilio di una frusta o di una forchetta. Aggiungiamo un po’ di sale, la ricotta e mescoliamo energicamente. Dopo aver tagliato a pezzi più o meno piccoli i pomodorini, incorporiamoli al composto e rimescoliamo. A questo punto versiamo un filo d’olio in padella per agevolare la cottura e versiamo il tutto. Cuciniamo a fuoco molto lento e dopo qualche minuto giriamola per cuocere anche l’altra parte.

Non appena pronta, lasciamola riposare per pochi minuti e poi passiamola su una teglia apposita.

Un tocco di originalità

Per darle un tocco di sapore in più, potremmo aggiungere al composto alcune foglioline di menta che si sposano benissimo con il resto degli ingredienti. In particolare, ricotta e menta rappresentano un abbinamento perfetto e fresco, molto usato sia per primi che per secondi piatti dal gusto prelibato.

