Fresco, gustoso ed eccezionalmente buono, il tiramisù è il dolce al cucchiaio più famoso e richiesto di tutti i tempi.

Al cacao, con la frutta fresca o quella secca, con la ricotta o con il mascarpone, il tiramisù mette d’accordo tutti in un solo assaggio.

Una prelibatezza senza tempo che non ha stagioni. É nel periodo estivo, però, che il tiramisù diventa il re del fine pasto. Gettonatissimo dai bambini ma amato molto anche dagli adulti che non vogliono rinunciare alla consista cremosa e golosa del dolce.

Inoltre, il tiramisù è un ottimo alleato in cucina. Basterà congelarlo per averlo sempre a disposizione e pronto per ogni evenienza. Ideale per deliziare gli ospiti dopo una bella cena estiva, o anche da servire come sfiziosa merenda fresca.

Insomma, è sempre tempo per concedersi un bel tiramisù!

Impossibile conoscere tutte le ricette e le varianti in circolazione.

Ad esempio, godurioso e senza uova questo cremosissimo tiramisù moderno è perfetto per ogni occasione.

Senza contare la bontà di questo tiramisù, fresco e veloce che ci farà fare un figurone!

Cremosissimo tiramisù di fine estate per conquistare tutti in 10 minuti, da non perdere!

Per portare in tavola un dessert fresco e goloso, ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

2 uova;

250 g di mascarpone;

400 g di frutta fresca a piacimento (ananas, kiwi, fragole e frutti di bosco),

300 g di biscotti Savoiardi,

il succo di un limone,

6 cucchiai di zucchero semolato.

Procedimento

Per preparare questa bontà basterà un manciata di minuti. Il procedimento è semplicissimo e tutti possono cimentarsi nella sua realizzazione.

Prima di tutto bisognerà lavare, asciugare bene e poi tagliare la frutta a pezzetti. Dopo questa operazione, si consiglia di inserire tutti i pezzetti di frutta in una ciotola e versare il succo di un limone. Poi, aggiungere anche 4 cucchiai di zucchero. Mescolare delicatamente e lasciare da parte.

Successivamente, prendere le uova e separare i tuorli dagli albumi. Montare a neve gli albumi con l’aiuto delle fruste elettriche. Poi, prendere i tuorli e lavorarli con i 2 cucchiai di zucchero avanzati in precedenza. A questo punto, aggiungere il mascarpone e pian piano unire anche gli albumi montati a neve. Quando la consistenza sarà cremosa e liscia allora la crema sarà pronta.

Non resta che formare il nostro tiramisù.

Scolare la frutta e lasciare nella ciotola solo il succo. In questa miscela, infatti, andranno inzuppati i biscotti savoiardi. Attenzione, se il succo è poco diluirlo con un po’ d’acqua.

Prendere una pirofila e creare il primo strato con i biscotti. Poi, ricoprire con una bella quantità di crema ed infine decorare con i pezzi di frutta.

Pian piano comporre tutti gli strati del tiramisù. Altro consiglio tecnico: non bisogna dimenticarsi di lasciare per la decorazione finale i pezzi di frutta più belli e meno rovinati. Decorare anche l’ultimo strato con frutta abbondante e lasciar raffreddare in frigo almeno 3 ore prima di servirlo.

Ed ecco, il cremosissimo tiramisù di fine estate per conquistare tutti in 10 minuti, da non perdere!