Impossibile resistere a questa bontà dal sapore inconfondibile. Questa sera, il tradizionale dolce al cucchiaio si trasforma in una delizia davvero speciale. In pochissimi minuti si potrà realizzare un bel ciambellone al tiramisù, senza cottura, per stupire tutti con estrema semplicità.

Fresco e sfizioso, il tiramisù rappresenta una delle più prelibatezze classiche più amate e soprattutto più gettonate nel periodo estivo.

Di questo dolce strepitoso esistono innumerevoli versioni, da quelle più tradizionali a quelle più moderne e particolari.

Per chi ama il gusto tipico del tiramisù ma non può o non gradisce le uova, dovrebbe assolutamente provare questo tiramisù moderno, godurioso e senza uova, perfetto per ogni occasione.

Oltre alla mancanza di uova, quest’altra ricetta da non perdere, non prevede neanche il mascarpone. Ideale per ridurre drasticamente le calorie, senza rinunciare al gusto.

Cremosissimo tiramisù dalla forma insolita per conquistare grandi e piccini in un lampo, consigliatissimo!

Ora, è tempo di sprigionare la nostra fantasia in cucina e preparare un favoloso ciambellone al tiramisù.

Ecco gli ingredienti per 8 persone

2 uova;

120 g di zucchero;

40 savoiardi;

500 g di mascarpone;

300 ml panna;

caffè solubile e cacao amaro in polvere q.b.

Procedimento

Per realizzare velocemente questo dolce gustoso e cremoso, bisogna bagnare i savoiardi nel caffè e poi sistemarli ricoprendo una tortiera dal diametro di circa 26 cm. Far riposare in freezer per 30 minuti.

In una ciotola, lavorare i tuorli con lo zucchero. Mescolare con l’aiuto delle fruste elettriche e poi aggiungere anche il mascarpone e la panna liquida. Montare il tutto per qualche minuto, sempre con l’aiuto delle fruste. A questo punto, prendere la tortiera dal freezer e versare la crema al tiramisù sulla base di savoiardi. Successivamente, ricoprire con altri savoiardi, bagnati pochissimo nel caffè. Infine, riporre in freezer. Lo strepitoso ciambellone al tiramisù è pronto. Prima di servire, spolverare con uno strato di cacao amaro.

