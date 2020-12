Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se c’è un cibo simbolo della stagione fredda, è sicuramente la zucca. La zucca è protagonista delle nostre tavole fin dall’autunno, ed essendo molto serbevole, ci accompagna attraverso l’inverno e fino a primavera. La zucca si presta a innumerevole preparazioni, dai classicissimi risotti, agli gnocchi, ai contorni (buonissima la zucca in agrodolce in padella) e addirittura ai dolci. Ma forse non tutti sanno che con la zucca si può preparare un ottimo purè, che può diventare un contorno colorato, cremosissimo e ovviamente saporito, perfetto per accompagnare carne o verdure.

Oggi vedremo come preparare un cremosissimo purè di zucca per un contorno colorato e saporito.

Ingredienti

a) 800 gr di zucca priva di buccia e semi

b) 400 gr di patate

c) latte (anche vegetale) 200 ml

d) due cucchiai di olio di oliva

e) pepe q.b.

f) noce moscata q.b.

g) sale q.b.

Procedimento

Il procedimento per preparare un cremosissimo purè di zucca per un contorno colorato e saporito è molto semplice. Sbucciamo e puliamo la zucca e le patate. Per preparare un buon purè, sono più adatte le patate più vecchie e farinose. Tagliamo patate e zucca a cubetti dal lato di circa 2cm. Cuociamo al vapore le patate e la zucca per circa mezz’ora, fino a quando i cubetti saranno diventati molto morbidi.

Poi mettiamo la zucca e la patata cotte in una pentola antiaderente e schiacciamole bene con una forchetta. Accendiamo il fuoco al minimo per evitare di bruciare tutto.

Aggiungiamo ora il latte precedentemente scaldato e due cucchiai di olio di oliva.

A questo punto, utilizziamo un frullatore a immersione per sminuzzare finemente gli ingredienti, fino a creare una crema morbida e setosa. Spegniamo il fuoco, saliamo e pepiamo a piacere. Infine aggiungiamo una bella spolverata di noce moscata, a seconda del nostro gusto. Se preferiamo, possiamo usare anche la cannella.