Molto spesso, quando si cucina, si tende ad andare sul sicuro. Molti, infatti, hanno delle difficoltà a scostarsi dai propri cavalli di battaglia e a portare in tavola qualcosa di nuovo per sé e per i propri cari. Per questo motivo, oggi parleremo di un primo piatto molto semplice da fare che sicuramente diventerà un vero e proprio successo. È infatti cremosissimo e intenso questo risotto che contiene al suo interno un delizioso macinato di carne, da provare assolutamente. Proviamo a preparare insieme questa ricetta veneta.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

1 l di brodo di carne;

1 rametto di rosmarino;

200 g di tastasal;

350 g di riso, preferibilmente della varietà Vialone Nano;

50 g di burro;

60 g di Grana Padano DOP grattugiato;

cannella in polvere q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.;

vino bianco q.b.

Cremosissimo e intenso questo risotto diverso dal solito ha un ingrediente golosissimo che pochi conoscono

Per preparare il risotto al tastasal, prima di tutto è necessario reperire l’ingrediente principale. Si tratta di un macinato di salame che si può trovare nelle macellerie e nei negozi specializzati. Poi, la prima cosa da fare consiste nel prendere il brodo già pronto e metterlo a bollire all’interno di una pentola. Questa scelta è stata dettata dall’intento di risparmiare tempo, ma nulla vieta di preparare il brodo da zero. Versarci all’interno il riso e poi attendere che il liquido riprenda la sua ebollizione. Coprire infine il tutto con un coperchio e far cuocere con la fiamma al minimo per 12 minuti.

Nel frattempo, prendere un’altra padella e inserire al suo interno il burro. Farlo sciogliere e mettere al suo interno il rametto di rosmarino adeguatamente lavato. Aggiungere poi il tastasal e lasciarlo rosolare su entrambi i lati. Sfumare infine aggiungendo anche il vino bianco secondo il proprio gusto. Far evaporare e spegnere. Una volta cotto, lasciare questo ingrediente da parte a raffreddare. Trascorso il tempo necessario, aprire la pentola e inserire la carne. Chiudere di nuovo e lasciare insaporire a fiamma spenta per circa 5 minuti. Infine, inserire il formaggio grattugiato e la cannella in polvere. Rimestare bene e servire in tavola.

Se si volesse portare in tavola un menù completo e bilanciato, consigliamo di abbinare una fonte di fibre. Per questo suggeriamo gli agretti, una verdura di stagione che diventa veramente indimenticabile quando è condita in questo modo diverso dal solito.

Approfondimento

Rendere il risotto cremosissimo e gustoso senza burro è semplice con un piccolo trucco che in pochi conoscono