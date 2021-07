Fresco, cremoso e ricco di gusto, il pasticcio di zucchine che la Redazione vuole presentare oggi ai suoi Lettori è davvero eccezionale. La ricetta non è una novità in campo culinario ma conoscerla e ricordarla ci salverà in tante occasioni.

Bello da vedere e buono da assaporare, questo piatto farà impazzire grandi e piccini. Inoltre, si prepara in meno di 30 minuti ed è ottimo da servire durante piacevoli cene estive sotto le stelle. Insomma, il pasticcio di zucchine è da provare assolutamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Per chi ama le zucchine, segnaliamo anche altre 2 ricette squisite:

a) “Nessuno resisterà a questa cremosa e squisita parmigiana bianca di zucchine senza frittura, consigliatissima!”. Disponibile su questo link.

b) “Zucchine sott’olio fatte in casa, una soluzione veloce sempre a portata di mano”. Disponibile cliccando qui.

A questo punto non ci resta che capire tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

a) 4 zucchine di media grandezza;

b) 100 g di farina tipo 00;

c) 200 g di prosciutto cotto;

d) 300 g di scamorza o fontina;

e) 1 l di latte;

f) 100 g di burro;

g) 100 g di parmigiano grattugiato;

h) sale e noce moscata q.b.

Cremosissimo e gustoso pasticcio di zucchine facile e veloce per conquistare grandi e piccini. Procedimento

Innanzitutto, procedere con la preparazione della besciamella. Dunque, in un pentolino far sciogliere il burro e inserire la farina mescolando con cura.

Poi, versare a filo il latte e aggiungere sale e noce moscata. Far cuocere 5 minuti in modo da far addensare la crema.

Spegnere e togliere dal fuoco. Poi, aggiungere anche il parmigiano.

A questo punto, lavare e tagliare le zucchine a fette dallo spessore di circa mezzo centimetro. Disporre le fette su una teglia da forno rivestita da carta da forno e far cuocere a 180°C per 7 minuti.

A questo punto, disporre le fette in una pirofila e versare una parte della besciamella. Poi, decorare con il prosciutto e la scamorza tagliata a dadini.

Procedere in questo modo per creare altri 2 stati. Infine, far cuocere in forno a 180°C per 30 minuti. Ed ecco che in pochi minuti potremmo portare in tavola un cremosissimo e gustoso pasticcio di zucchine facile e veloce per conquistare grandi e piccini.