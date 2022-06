Per preparare un buon primo piatto non serve usare ingredienti pregiati o dedicare ore e ore della preparazione ai fornelli. Molte delle paste più buone di sempre sono semplicemente ricette veloci con pochi ingredienti.

Alla base della carbonara, ad esempio, troviamo le uova a formare una cremosa salsa gialla con cui avvolgere la pasta. Sono state tantissime nel tempo, però, le rivisitazioni di questo classico della cucina e molte non includono l’utilizzo delle uova. Nella ricetta di oggi, ad esempio, la protagonista è, infatti, la zucchina, insieme ad altri 2 ingredienti particolarissimi.

Oltre che usare le zucchine per preparare deliziose torta salate, possiamo, infatti, renderle le star di un gustoso primo piatto. Basterà farne una crema come spiegato più avanti.

Cosa occorre per la preparazione del piatto

400 grammi di paccheri;

un etto di guanciale;

2 zucchine;

10 grammi di pinoli;

50 grammi di formaggio pecorino romano;

mezzo cucchiaino di curcuma;

zenzero fresco q.b.;

scorza di limone q.b.;

qualche foglia di menta;

un rametto di timo;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Cremosissimi paccheri gialli con zucchine, ecco la ricetta della pasta alla carbonara senza uova più alternativa di sempre

Bisognerà iniziare eliminando la polpa delle zucchine, tagliando la buccia in piccoli cubetti e rosolandola in padella con l’olio. Una volta appassite, salarle e peparle a piacere e metterle da parte. Mettere su l’acqua della pasta e immergere la polpa delle zucchine da fredda.

In una padella far sudare il guanciale per fargli rilasciare più grasso possibile. La fiamma dovrà essere veramente molto dolce. Eliminare la polpa delle zucchine dall’acqua e collocarla in un contenitore con qualche giro d’olio d’oliva. Aggiungere anche il pecorino grattugiato, il pepe, la menta, il timo e il sale.

Ora è anche il momento di aggiungere i 2 ingredienti speciali, ovvero la curcuma e lo zenzero. Questi aiuteranno a ottenere il colore giallo tipico del tuorlo delle uova. Frullare tutto per ottenere una crema densa. Questi cremosissimi paccheri gialli con zucchine sono davvero invitanti, perché ci ricordano la carbonara ma si preparano senza uova.

I passaggi finali prima della degustazione

A questo punto, bisognerà lessare i paccheri per 2/3 della loro cottura e terminarla nella padella con il guanciale e qualche mestolo d’acqua.

Tostare i pinoli, unire le zucchine trifolate ai paccheri e la crema gialla di zucchine. Guarnire il piatto con del timo, pepe fresco e una grattugiata di scorza di limone.

Approfondimento

Niente lasagne bianche o pasta al forno, con questi segreti prepareremo il perfetto ragù estivo e super cremoso