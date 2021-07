Fresca, gustosissima ed elegante. Questo dessert freddo spopola sempre nel periodo estivo.

Cremosa e dalla preparazione molto veloce la torta fredda allo yogurt è una vera garanzia di successo e bontà.

Inoltre, può essere decorata con la frutta che più si preferisce e per i più golosi si può aggiungere anche il cioccolato. Insomma, una vera prelibatezza che non ha bisogno di tante presentazioni.

Prima di scoprire l’occorrente della nostra ricetta estiva, ecco altre gustose preparazioni da non perdere.

Gli amanti del tiramisù impazziranno per questa versione goduriosa e senza uova.

Consigliatissima anche la torta fredda al caffè senza farina, latte e burro che sta spopolando.

Cremosissima torta fredda allo yogurt senza panna perfetta per conquistare tutti in soli 5 minuti

Ingredienti per 6 persone:

Per la base

300 g di biscotti tipo secchi;

120 g di burro morbido;

Per la crema di yogurt

1000 g di yogurt greco;

10 g di colla di pesce in fogli;

70 g di latte;

50 g di zucchero;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia.

Per la decorazione

700 g di ananas fresca

Procedimento

Innanzitutto, con l’aiuto di un mixer tritare i biscotti. Poi sciogliere il burro e versarlo sulla polvere di biscotto. Mescolare ancora per far amalgamare.

A questo punto prendere una tortiera, possibilmente con la chiusura a cerniera e ricoprire da carta da forno. Versare il composto di biscotti e livellare con un cucchiaio. Compattare e far riposare in frigo.

Intanto, immergere in acqua fredda la colla di pesce e lasciarla per qualche minuto. Successivamente, scaldare il latte, poi strizzare la colla di pesce e farla sciogliere nel latte. Poi, spegnere e far raffreddare.

Frullare lo zucchero con il latte, lo yogurt e l’estratto di vaniglia.

A questo punto, prendere la base dal frigo e versare la crema. In pochissimi minuti la torta sarà pronta. Per un risultato perfetto andrà fatta riposare in frigo dalle 3 alle 5 ore prima di servirla.

Quando risulterà ben compatta, si potrà trasferire in un vassoio e decorare con fettine di ananas fresca ed il gioco è fatto. Ed ecco come portare in tavola una cremosissima torta fredda allo yogurt senza panna perfetta per conquistare tutti in soli 5 minuti.