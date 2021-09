Reperibili tutto l’anno, le patate sono un vero passe-partout in cucina. Un asso nella manica per soddisfare anche i palati più difficili. Ottime da mangiare da sole ma squisitissime abbinate con altri ingredienti, le patate si trasformano in un lampo in sfiziosi bocconcini di piacere. Dai crocché al gateau, scaldate, al forno o fritte, le patate regalano delle grandi soddisfazioni.

Protagoniste in moltissime preparazioni, dolci ma anche salate, le patate sono ricche di sostanze nutritive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In particolare, 100 g di patate crude apportano circa 80 calorie che vengono suddivise in:

79% carboidrati

11% lipidi

10% proteine.

Oltre alle vitamine (A, C, K) e al fosforo, magnesio, calcio, potassio e tante altre sostanze importantissime per l’organismo, le patate favorirebbero anche il buon funzionamento dell’intestino. Senza contare che proteggerebbero dal cancro e controllerebbero l’assorbimento di colesterolo e zuccheri apportando fibre alimentari.

Attribuite alla buccia, invece, proprietà antiossidanti, utili anche a sconfiggere le infiammazione e le infezioni.

Insomma, le patate meritano una chance anche da chi non le ama particolarmente.

Da provare assolutamente la ricetta semplice dei medaglioni di patate e funghi per appetitosi momenti di gusto.

Attenzione, poi, ai 4 trucchetti furbi che conviene ricordare per lessare le patate in 5 minuti.

Ecco, anche tutti i segreti per avere patate croccanti ma dal cuore morbido che in pochi conoscono.

Dopo qualche consiglio che potrebbe sempre tornare utile, ecco come preparare questa cremosissima parmigiana di patate pronta in 15 minuti per un successo assicurato, consigliatissima!

La ricetta della parmigiana che stiamo per portare in tavola è davvero facile e veloce. Sarà pronta in 15 minuti e conquisterà grandi e piccini.

Cremosissima parmigiana di patate pronta in 15 minuti per un successo assicurato, consigliatissima!

Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti:

6 patate;

150 g di speck tagliato a fette sottili;

150 g di provola dolce;

formaggio grattugiato;

burro q.b.

Procedimento

Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare a fette abbastanza sottili. Far sbollentare le fette di patate in acqua salata per 5 minuti. Poi, scolare e mettere da parte in una ciotola oppure un piatto.

A questa punto accendere il forno e lasciarlo riscaldare alla temperatura di 200°.

Successivamente, in una pirofila, leggermente unta con olio extra vergine d’oliva, formare il primo stato di patate. Poi, adagiare le fette di speck e poi decorare cospargendo i cubetti di provola dolce, tagliati in precedenza.

Continuare in questo modo per creare gli altri strati. Infine, spolverare con il formaggio grattugiato e qualche fiocco di burro.

Infine, infornare e far cuocere per 8 massimo 10 minuti.