Il pollo è una carne bianca dal sapore asciutto e che può facilmente rappresentare un secondo sfizioso, se abbinato ai giusti ingredienti. Questa è una ricetta calorica e tanto gustosa, che si prepara in poco tempo. Ecco, quindi, come realizzare cremosi involtini di pollo in padella ripieni di speck scamorza filante e pesto di basilico.

Ingredienti per la preparazione

petto di pollo a fette;

scamorza affumicata;

speck a fette;

pesto al basilico;

sale;

pepe;

olio d’oliva.

Come preparare questi involtini sfiziosi

Per preparare questi cremosi involtini di pollo in padella ripieni di speck scamorza filante e pesto di basilico, si procede come segue. Battere le fette di petto di pollo per semplificare l’operazione di chiusura degli involtini e per rendere la carne ancora più tenera. Se non si dispone dell’apposito batticarne, è sufficiente munirsi di un mattarello e della carta forno. Inserire ogni fetta tra due fogli di carta e battere con il mattarello la carne in modo uniforme.

All’interno, si dovrà coprire tutta la superficie del pollo con il pesto di basilico. Lo si può acquistare già pronto o realizzare facilmente a casa. Per farlo, occorrerà pestare con il mortaio le foglie di basilico, l’olio d’oliva, i pinoli, il sale e il formaggio grattugiato (meglio il pecorino).

Si stenderanno delle fette di speck, avendo cura di coprire tutta la superficie del pollo ricoperta dal pesto alla genovese. In alternativa allo speck, si può utilizzare il prosciutto cotto o il prosciutto crudo. Molto dipenderà dai propri gusti. Poi, inserire della scamorza affumicata o della provola, tagliata a listarelle o a cubetti. Questa si fonderà durante la cottura, diventando estremamente filante al taglio.

Poi, chiudere il pollo e servirsi di uno stuzzicadenti per mantenere gli involtini chiusi durante la cottura. Inserire gli stessi nella padella dopo aver irrorato il fondo di olio d’oliva e aggiustare di sale e pepe.

Questa versione è già sufficientemente carica di sapore ma, prima di cuocerli, si può scegliere d’impanarli nella farina a mo’ di scaloppine. Gli involtini cuoceranno in padella in circa una ventina di minuti a fuoco medio o comunque fino a doratura. Attenzione a cuocerli bene, perché il pollo poco cotto può essere pericoloso per la salute. Dopodiché non resta che gustarli in tutto il loro sapore.