Il freddo alle porte e il trascorrere tanto tempo a casa, ci spingono naturalmente a dilettarci nella preparazione di nuove e gustose ricette. Un po’ quello che accade con la realizzazione di questi cremosi gnocchi preparati in casa con panna, salsiccia fresca e funghi.

Ingredienti per la ricetta

un chilogrammo di patate;

350 grammi di farina circa;

olio d’oliva q.b;

panna da cucina;

salsiccia fresca;

funghi;

pepe nero;

sale;

uno spicchio d’aglio;

prezzemolo tritato;

formaggio grattugiato;

mezzo bicchiere di latte;

granella di noci.

Procedimento per la preparazione

Per realizzare cremosi gnocchi preparati in casa con panna, salsiccia fresca e funghi, iniziare bollendo le patate. Queste devono cuocere a fuoco medio, in una pentola d’acqua dotata di coperchio, per circa 25 minuti. Molto dipenderà dalle dimensioni e dalle quantità delle patate da cuocere. Saranno perfettamente cotte quando, punzecchiandole con una forchetta, non opporranno più resistenza. Non devono neppure essere troppo morbide da sfaldarsi completamente. Farle raffreddare, privarle della buccia e poi spremerle con l’apposito strumento in una boule da cucina o nella planetaria. Aggiungere la farina poco per volta, poiché non esiste una quantità ideale. Molto dipenderà dal grado d’idratazione delle patate e dal tempo che esse hanno trascorso in cottura.

L’impasto deve, comunque, essere morbido e sufficientemente liscio. Formare tanti piccoli gnocchi a forma di palline. Per questa ricetta, gli gnocchi saranno più delle chicche, invece che gnocchi incavati e striati come da tradizione. Trifolare i funghi in padella con olio, pepe nero, uno spicchio d’aglio (che andrà rimosso a fine cottura) e del prezzemolo tritato. Mettere dunque da parte i funghi cotti e, utilizzando la stessa padella per non perdere i succhi di cottura, dedicarsi alla cottura salsiccia sbriciolata. Bisogna privarla della buccia esterna e ridurla quasi a trito di carne. Bisogna cuocerla per circa un quarto d’ora. Aggiungere la panna, i funghi dapprima cotti, il latte e un po’ di formaggi grattugiato. Salare e pepare a piacere.

Gli gnocchi panna, salsiccia e funghi sono quasi pronti

Cuocere gli gnocchi in acqua bollente irrorata di un po’ d’olio d’oliva. Si tratta di un piccolo trucco che eviterà che gli gnocchi possano attaccarsi sul fondo. Infine scolarli e tuffarli direttamente nella padella in cui è presente il condimento. Aggiungere un mestolo di acqua di cottura e mantecare fino al formarsi di un condimento cremoso e denso. Servire con una spolverata di granella di noci. Ecco pronti dei cremosi gnocchi preparati in casa con panna, salsiccia fresca e funghi.