Per un pasto sfizioso in compagnia non si può certo sbagliare con delle polpette. Meglio ancora se queste sono fritte o al forno, così da avere un piacevole contrasto di consistenze. Invece di ricorrere alle solite polpette di carne però, possiamo estrarre il gusto e la delicatezza delle verdure. In questo caso, riusciremo anche a combinarlo con un cuore filante al formaggio. Insomma, cremose all’interno e croccanti fuori, queste polpette autunnali non lasciano scampo a nessuno.

In questo caso, la protagonista è la zucca, il frutto autunnale per eccellenza. Si tratta anche di un ingrediente molto versatile, che può creare fantastici risotti, gnocchi e lasagne. Infatti, la sua consistenza cremosa gli da facile accesso a molti piatti a cui magari non avevamo pensato.

Ingredienti

100 g pangrattato;

500 g zucca;

50 g scamorza affumicata;

100 g Parmigiano Reggiano;

1 uovo;

olio extravergine d’oliva q.b.;

olio di semi q.b.;

sale fino q.b.;

pepe nero q.b.;

salvia q.b.;

pangrattato q.b.

Per la nostra base avremo bisogno di ottenere una purea di zucca liscia e fragrante. Per prima cosa quindi dobbiamo cuocere questo delizioso frutto autunnale. Quindi, sbucciamolo e riduciamolo a fette o a cubetti. Disponibili su una teglia da forno con un filo d’olio e lasciamo cuocere la zucca in forno statico a 200 gradi per circa mezz’ora. In alternativa, possiamo metterla in una ciotola coperta con la pellicola trasparente per microonde per circa 10 minuti.

Una volta pronta, dovremmo essere in grado di schiacciarla semplicemente con la forchetta. Una volta creata la purea aggiungiamo pangrattato e parmigiano. Mettiamo anche l’uovo e la salvia tritata per poi amalgamare tutti gli ingredienti con un cucchiaio o con le mano. Non dimentichiamoci di aggiustare di sale e di pepe a piacere.

Adesso che abbiamo la base per le nostre polpette non ci resta che affettare grossolanamente la provola affumicata. In seguito, formiamo delle polpette con le mani, inserendoci dentro il formaggio. Assicuriamoci di avvolgerlo completamente per permettere una cottura corretta.

Facciamo rotolare le polpette nel pangrattato e mettiamo a scaldare l’olio di semi.

Quando avrà raggiunto la temperatura giusta immergiamo poche polpette alla volta. Estraiamole quando saranno ben dorate e lasciamole riposare su della carta assorbente per fritti.

Serviamole ancora calde così da goderci la croccantezza esterna e il cuore filante interno.

