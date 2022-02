Ricevere degli ospiti è sempre piuttosto impegnativo. Vorremmo stupirli con un’accoglienza calda e affettuosa facendoli sentire a loro agio nella nostra casa. E ci piacerebbe preparare qualcosa di speciale per dare loro il benvenuto.

Però i ritmi della vita moderna non ci lasciano molto tempo da dedicare alla cucina e noi non vogliamo offrire piatti pronti anonimi e privi di personalità.

Che fare allora? La ricetta che presentiamo potrebbe essere la soluzione giusta in queste occasioni. È una preparazione succulenta, ma si prepara in pochi minuti e può essere servita a pranzo o a cena anche come piatto unico. Sarà sufficiente aggiungere un dessert e il gioco è fatto.

Le dosi fornite sono per quattro persone e si possono aumentare all’occorrenza. Come base del piatto usiamo i tortellini in una versione inedita. Nelle ricette classiche di solito si accompagnano al brodo o alla panna. Noi li useremo per una preparazione al forno. Possiamo acquistarli già pronti, preferibilmente freschi. In alternativa si possono usare quelli secchi, ma il risultato sarebbe qualitativamente inferiore. Vediamo come procedere.

Cremosa ricotta e morbido prosciutto, panna, burro e poi 5 minuti in forno per stupire gli ospiti con un piatto regale

Ingredienti per 4 persone

500 g di tortellini;

100 g di prosciutto;

200 g di ricotta;

30 g di burro;

100 g di panna da cucina;

60 g di parmigiano grattugiato;

noce moscata q.b.;

prezzemolo tritato q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione

In una ciotola amalgamare bene la panna e la ricotta fino ad ottenere un composto cremoso. Incorporare il parmigiano grattugiato e poi gradualmente il sale, un pizzico di pepe e una bella spolverata di noce moscata. Tagliare il prosciutto a listarelle e farlo rosolare leggermente in un tegame con il burro. Unire al composto di panna e ricotta e mescolare bene. Tenere la crema in caldo perché non si asciughi.

Nel frattempo cuocere i tortellini in abbondante acqua salata e scolarli leggermente al dente. In una pirofila rivestita di carta da forno disporre i tortellini e ricoprire con il composto di panna e ricotta. Aggiungere con generosità il prezzemolo tritato e mescolare bene. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per quattro o cinque minuti. Servire ben caldo.

È un piatto importante, ma adatto anche a chi è alle prime armi o non ha molto tempo da dedicare alla cucina. Stupiremo sicuramente i nostri ospiti con questo piatto in cui si fondono cremosa ricotta e morbido prosciutto, panna, burro e tanti aromi profumati.