Una serata invernale, un camino acceso, un divano, un plaid, due tazze di cioccolata, un bel film. Una scena molto romantica, ma, forse, visto la frenesia dei nostri giorni, sempre meno attuale. Eppure, quanti di noi la sognano, soprattutto nelle serate più fredde. Quanto il camino, che in pochi hanno la fortuna di poter accendere, è sinonimo di relax, pace e tranquillità?

Tuttavia, se la scena è forse troppo cinematografica, si può cercare di semplificarla tenendone alcuni capisaldi. Uno di questi potrebbe essere la tazza di cioccolata calda. Fumante, cremosa, densa, profumata. Insomma, un piacere per il palato e per tutto il corpo. Da assaporare lentamente, facendosi riscaldare, magari dopo una giornata lavorativa intensa e difficile.

Cremosa densa e profumata la cioccolata pronta in pochi minuti per riscaldare le sere invernali

Latte, cacao amaro in polvere, farina di tipo 00, zucchero. Un pentolino, un frustino da cucina e un cucchiaio di legno. Poche cose, molto semplici, ma il risultato sarà delizioso. Iniziamo con il latte. Per due dosi, possono bastare 300 ml. Uniamo un paio di cucchiai di cacao amaro. Questa è una ricetta che non ha necessariamente bisogno di quantità specifiche. Si può andare un pochino a occhio, basta bilanciare gli ingredienti. Con il frustino cerchiamo di mescolare bene, evitando la formazione di grumi. È il passaggio fondamentale, prima di aggiungere un abbondante cucchiaio di farina. Anche in questo caso, stesso procedimento. La farina sostituisce l’amido di mais e renderà la nostra cioccolata cremosa e densa al punto giusto.

La cottura

Infine, aggiungiamo lo zucchero. Qui, dobbiamo decidere se vogliamo apprezzare più il cacao amaro o se preferiamo un gusto più dolce. Un cucchiaio è consigliabile nel primo caso, due nel secondo. Preferibile usare quello di canna. A questo punto, poniamo sul fuoco il nostro pentolino e iniziamo a mescolare. Dapprima continuando a usare il frustino, poi, successivamente, a mano a mano che procede la cottura, sostituirlo con il cucchiaio di legno. Far cuocere a fuoco medio, continuando a girare onde evitare che si crei una crosta bruciata sul fondo del pentolino. Quando la cioccolata arriverà a ebollizione, abbassiamo il fuoco e continuiamo a mescolare per i successivi tre minuti. Spegniamo e lasciamo decantare per circa un minuto.

A questo punto possiamo servire. Se abbiamo a disposizione della panna montata, inutile sottolineare come questa potrebbe valorizzarla ancora di più. Altrimenti possiamo versarla nelle tazze e iniziare a sorseggiarla lentamente per farci pervadere dal suo sapore. Cremosa densa e profumata la cioccolata pronta in pochi minuti per riscaldare le sere invernali è adatta a grandi e bambini. Per donare a tutti un pieno di calore e di dolcezza.