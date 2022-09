L’equinozio è oramai alle porte e quasi tutti ci stiamo accorgendo che l’estate è veramente quasi finita. Per questo cominciamo a riporre negli armadi i vestiti leggeri e le scarpe aperte, cominciando ad optare per delle texture più pesanti e coprenti. Lo stesso vale per il cibo. Incominciamo quindi a salutare i pomodori, i cetrioli e le lattughe per fare spazio a degli ortaggi e a della frutta tipica di ottobre e novembre. In generale, però, cominciamo a prediligere delle preparazioni più morbide e accoglienti, capaci di scaldare i cuori. Oggi parliamo di una di queste. È infatti cremosa, densa e buonissima questa pasta perfetta per l’affievolirsi delle temperature che sicuramente riuscirà a ristorare i nostri animi. Scopriamo insieme come preparare una pasta “alla Gattopardo”.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

1 spicchio di aglio;

250 g di pasta corta, preferibilmente maccheroni;

50 g di mortadella;

50 g di prosciutto cotto;

500 g di passata di pomodoro;

noce moscata q.b;

sale fino q.b;

pepe nero q.b;

olio EVO q.b;

200 g di Parmigiano Reggiano finemente grattugiato;

50 g panna liquida da cucina.

Cremosa, densa e buonissima questa pasta autunnale pronta in soli 10 minuti

Per prima cosa è necessario pulire lo spicchio di aglio, rimuovendone preferibilmente l’anima, ovvero la parte verde presente al suo interno. In questo modo infatti tutto il composto risulterà più facilmente digeribile. Prendere poi una padella e aggiungerci un po’ di olio a scaldare. Prima che questo inizi a sfrigolare, inserire al suo interno l’aglio a rosolare. Farlo poi imbiondire omogeneamente, girandolo dopo alcuni minuti. Infine, quando sarà dorato da tutti i lati, rovesciare nella padella poi un barattolo di passata di pomodoro e far cuocere il tutto per circa una quindicina di minuti. Salare e pepare secondo proprio gusto.

Nel frattempo mettere sul fuoco l’acqua della pasta, salarla al bollore e buttare la pasta indicata in ricetta. Poi tritare sia il prosciutto cotto che la mortadella a dadini uniformi. Metterli poi all’interno del sugo e fare insaporire il tutto per una decina di minuti. Scolare la pasta e tuffarla nel sugo. Inserire infine la panna e il Parmigiano rimestando bene per ottenere una deliziosa crema. Guarnire, se si desidera, con una punta di noce moscata. Servire la pietanza bella calda e aggiungere in alternativa una altra grattata di Parmigiano.

