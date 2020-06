Creme sbiancanti, il motivo del ritiro fa venire i brividi alla pelle. I movimenti razziali entrano a gamba tesa nell’economia mondiale e i loro editti diventano sempre più incisivi tanto da far ricorrere ai ripari le aziende finite nel mirino. Questa volta è il turno di un prodotto di cosmesi: creme sbiancanti, il motivo del ritiro fa venire i brividi alla pelle. Ebbene la Johnson & Johnson ha ritirato dal mercato una linea di creme.

Dopo il talco ora le creme sbiancanti

Il colosso americano, ultimamente sta finendo sotto i riflettori per svariati motivi. Il mese scorso vi abbiamo raccontato del talco che secondo alcuni è pericoloso. Sono in corso degli studi scientifici per verificare effettivamente se è nocivo. Intanto ora la Johnson& Johnson ritira dal mercato una linea di creme sbiancanti che non sono presenti in Europa, in Italia non viene proprio distribuito. Questa linea di cosmesi è finita nell’occhio del ciclone in Usa nell’ambito delle proteste contro il razzismo. Parliamo dei prodotti Clean & Clear e Nutrogena Fine Fairness presenti in modo massiccio sul mercato asiatico e mediorientale.

A cosa servono le creme sbiancanti

Queste creme sbiancanti servono per uniformare il colore della pelle quando c’è una macchia scura che si forma con l’avanzamento dell’età.

L’accusa degli attivisti

I contestatori hanno accusato Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) di voler far passare il messaggio che la pelle bianca sia migliore di quella nera. Detta così fa un po’ sorridere ma intanto il colosso americano ha dovuto prendere le dovute precauzioni visto le incessanti pressioni mediatiche.

Da parte della nota azienda americana non c’è mai stata l’intenzione di ferire la sensibilità della comunità di colore. Per non correre il rischio di essere boicottati e vedere crollare i profitti, l’azienda americana ha preferito togliere dal mercato i prodotti incriminati. Il sentimento del politically correct si sta radicando anche nel commercio. La Johnson & Johnson per rassicurare tutti ha ribadito che “una pelle sana è una pelle meravigliosa”.

Il business delle creme sbiancanti

Le creme sbiancanti generano un business di miliardi di dollari all’anno e la quantità venduta è pari a circa 6277 tonnellate. Per evitare una caccia alle streghe, la Johnson & Johnson ha preso l’impegno di non produrre più creme in attesa che le scorte vengano esaurite. Il motivo del ritiro fa venire i brividi alla pelle.