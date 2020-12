Crema di Speculoos, il vero miglioramento di una ricetta classica golosissima

Solo 5 ingredienti e meno di 5 minuti sono tutto ciò di cui si avrà bisogno per ottenere un barattolo di oro liquido. Non è proprio un segreto da alchimista, ma sicuramente il risultato è altrettanto magico.

La Crema di Speculoos è il vero miglioramento di una ricetta classica golosissima e facile da replicare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Profumo di Nord Europa

Tutti conoscono i biscotti Speculoos, delizioso dessert del Benelux ricco di aromi di pan di zenzero caramellato (e burro, con buona pace della dieta). La crema di Speculoos non è altro che l’aggiornamento: si può usare per farciture, da spalmare o come oggetto di raid notturni con il cucchiaio in mano.

Meglio della Nutella e di altre creme ricche di grassi idrogenati, questa non è certo dietetica, ma almeno è fatta in casa, e ci vuole un attimo a prepararla.

Gloriosamente appiccicosa e caramellata, la crema di Speculoos è realizzata con biscotti speculoos tritati e l’aggiunta di latte condensato, zucchero, succo di limone e cannella.

Solo 5 ingredienti, 5 minuti e tanta voglia di stare insieme. A proposito, questa è un’ottima ricetta da replicare con i bambini.

Ingredienti per la crema di Speculoos

150 g di speculoos;

25 g di zucchero di canna;

100 g di latte condensato;

10 g di burro (meglio se salato);

1 cucchiaino di succo di limone;

¼ di cucchiaino di cannella in polvere.

Procedimento

Infilare gli speculoos e lo zucchero di canna in un frullatore e tritare velocemente, finché non si ottiene una farina omogenea simile alla sabbia.

Quindi, aggiungere il latte condensato e far fare al composto un altro giro nel frullatore per circa un minuto. Infine, incorporare il burro, il succo di limone e la cannella in polvere, ripetendo l’operazione di tritatura. La miscela risultante dovrebbe apparire amalgamata, lucida e dalla fragranza golosissima.

La crema si conserva in frigorifero per alcuni giorni… se si resiste a non farla sparire prima.

Varianti non meno golose

È facile rendere questa ricetta adatta ai vegani, basta sostituire il burro e il latte condensato con latte di cocco e olio di cocco. Cambierà leggermente il sapore, ma l’aggiunta del cocco non può che essere un vero miglioramento di una ricetta classica e deliziosa.