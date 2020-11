Le creme a base di nocciole e cacao sono una vera delizia. Sono golose spalmate sul pane o sulle fette biscottate, perfette per farcire torte, crostate, biscotti e brioches.

Peccato che in molti casi le creme che compriamo siano poco sane.

Alcune contengono poche nocciole, ma moltissimi zuccheri, grassi, emulsionanti e conservanti.

Perché non provare a preparare una crema di cacao e nocciole senza latte, fatta in casa con ingredienti genuini?

I dolci fatti in casa danno una grande soddisfazione e ci permettono di adattare il contenuto alle nostre esigenze di gusto o di salute. Questa crema, ad esempio, è adatta anche a chi è intollerante al latte o a chi sceglie un’alimentazione vegana.

Un altro valore aggiunto è il sapore degli ingredienti freschi e scelti con cura.

La ricetta della crema di cacao e nocciole senza latte, fatta in casa con ingredienti genuini

200 grammi di nocciole;

60 grammi di zucchero a velo;

30 grammi di cacao amaro;

uno o due cucchiai di olio di nocciola, o di semi;

mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia;

un pizzichino di sale.

Uno dei segreti di questa crema è la tostatura e pelatura delle nocciole. Acquistarle già pelate e tostate è un’opzione, ma un po’ dispendiosa. Basterà distribuire le nocciole su una teglia rivestita di carta da forno e infornarle a 180° per dieci minuti. Dopo questo passaggio le bucce verranno via molto facilmente, anche solo inserendo le nocciole in un contenitore e scuotendolo bene. In alternativa al forno, è possibile mettere le nocciole in acqua bollente per dieci minuti e poi tostarle due minuti in padella.

Una volta compiuto questo passaggio bisogna mettere le nocciole in un mixer potente e tritarle finissimamente. Devono diventare una crema densa. Spegnere ogni tanto e con una spatola ripulire i bordi per portarli verso il centro, così di ottenere un composto uniforme.

Questo procedimento potrà richiedere un tempo più o meno lungo a seconda della potenza del mixer. Per facilitare il tutto aggiungere due cucchiai di olio di nocciole per un sapore autentico. Vanno bene altrimenti anche olio di semi di girasole, oppure di riso. Azionare il mixer fino a raggiungere il risultato desiderato

Da qui è tutto in discesa

Aggiungere lo zucchero a velo, che può essere bianco o di canna. È importante però che sia fine. Unire anche il cacao amaro, circa mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzichino di sale. Il pizzico di sale equilibrerà perfettamente i sapori. Azionare il mix per amalgamare al meglio fino a ottenere una crema omogenea. Sarà inizialmente un po’ più liquida, ma si addenserà raffreddandosi.

Se si desidera una crema più morbida, è possibile aggiungere due o tre cucchiai di latte di soia, di riso o di mandorla. Tuttavia in questo caso diventa importante conservare la crema in frigorifero e consumarla entro pochi giorni.

Bastano pochi ingredienti e pochi strumenti. Questa crema di cacao e nocciole senza latte, fatta in casa con ingredienti genuini è davvero semplice e sorprendente. Assaggiare per credere!