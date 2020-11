Questa è una crema buonissima, al gusto di limone, adatta a guarnire torte, dolci cremosi, semifreddi. Non richiede cottura, ne’ colla di pesce e nemmeno uova. La crema è molto semplice da preparare, non richiede molto tempo ed è economica.

Ecco la crema al limone senza cottura e senza uova per i palati anche più esigenti

Ingredienti

250 g. di panna fresca liquida;

2 cucchiai di zucchero a velo;

2 limoni;

90 g. di latte condensato;

1 cucchiaino di limoncello.

Procedimento

Montare la panna a neve. Si può utilizzare sia la panna liquida fresca che quella vegetale.

Continuando a montare con le fruste, aggiungere lo zucchero a velo.

Versare il latte condensato ed il limoncello.

La crema al limone è pronta!

Come si prepara il latte condensato

Il latte condensato si può preparare in casa, in poco tempo. Esso fa in modo che la crema, una volta congelata, non ghiacci completamente, grazie alla presenza di una elevata quantità di zucchero.

Ingredienti

300 g. di latte intero;

40 g. di burro;

1/2 cucchiaino di amido di mais;

400 g. di zucchero a velo;

1/2 cucchiaino di vaniglia.

Preparazione

Mettere in un tegamino il burro, l’amido di mais e lo zucchero a velo.

Mettere sul fuoco a fiamma bassa e mescolare. Appena il burro si sarà sciolto, aggiungere il latte a temperatura ambiente e la vaniglia.

Mescolare continuamente e portare ad ebollizione, tenendo sempre la fiamma bassa. Il composto si addenserà dopo una quindicina di minuti.

Versare il latte condensato in un barattolo di vetro, farlo raffreddare e metterlo in frigo per un paio di ore, prima di utilizzarlo.

Può essere conservato nel frigorifero fino a un paio di settimane.

Ecco quindi come si prepara la crema al limone senza cottura e senza uova per i palati anche più esigenti. Ora la si potrà utilizzare per sbizzarrirsi preparando torte e tanti e diversi dolci.