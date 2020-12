Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I peperoni sono delle verdure utilizzate in cucina e provenienti dal Sud America. Arrivano in Europa intorno alla fine del XV secolo riscuotendo un grande successo. Ne esistono diverse varietà che si distinguono per forma, colore e sapore. Ad oggi, la loro coltivazione è diffusa principalmente in luoghi con clima temperato caldo e in Italia trovano terreno fertile in particolare nelle zone pianeggianti.

Per condire un primo piatto in modo diverso e sfizioso, possiamo sostituire il classico sugo di pomodoro o ragù con una crema ai peperoni. Una volta provata la crema ai peperoni per condire i primi piatti, non potrete più farne a meno.

Gli ingredienti necessari

a) 1 peperone rosso ed 1 peperone giallo;

b) 1 pomodoro di tipo datterino di medie dimensioni;

c) 1 peperoncino fresco piccolo;

d) 100 ml di panna da cucina;

e) 1 cipolla bianca;

f) sale q.b.;

g) olio extravergine d’oliva q.b..

Preparazione della squisita crema ai peperoni

Sbucciare e tagliare finemente una cipolla bianca e metterla in padella con dell’olio extra vergine d’oliva. Lavare e tagliare a pezzettini i peperoni. Aggiungere un pomodorino, un piccolo peperoncino fresco (opzionale, ma se apprezzato conferirà più carattere al piatto). Poi salare a piacere e coprire con un coperchio lasciandoli appassire. Lasciarli cuocere per una ventina di minuti circa, girandoli ogni tanto con un mestolo di legno. Una volta pronti, trasferire gli ingredienti dalla padella ad un recipiente.

Con un frullatore ad immersione, tritare tutto finché non raggiunge una consistenza cremosa. Trasferire tutto in padella e aggiungere alla crema la panna da cucina. Far cuocere cinque minuti per far sì che la panna cuocia e che si amalgami bene con il resto degli ingredienti.

Non appena pronta, sarà sufficiente farla saltare con la pasta in padella per un minuto. Ed ecco pronta la crema ai peperoni per condire i primi piatti.

