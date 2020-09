Il Codacons ha stimato che in Italia ci sono 13 milioni di persone che si rivolgono a terzi per chiedere aiuto per problemi di cuore, malattie o vuoti da riempire. Creduloni e ingenui ingrossano il business di maghi e stregoni nel nostro Paese. Il fatturato stimato del giro è di 8 miliardi di euro all’anno. L’età media dei clienti è dai 30 ai 55 anni. I 160mila operatori dell’occulto fanno circa 30mila consulti al giorno. Maghi e stregoni non leggono solo le carte ma fanno filtri e pozioni magiche per allontanare il flusso negativo sul malcapitato. Nei casi peggiori queste persone sentono la necessità di rivolgersi a vere e proprie sette.

Le sette in Italia

In Italia si contano 76 movimenti pseudo religiosi. A capo c’è un guru che promette miracoli. 78mila persone sono affiliate. Inoltre si contano 61 movimenti di ispirazione magica con circa 5mila affiliati.

Gli operatori dell’occulto sono per gran parte al Nord Italia e più si scende verso Sud diminuiscono. Un rapporto dell’Osservatorio antiplagio ha verificato che le regioni meno colpite da maghi e stregoni sono la Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta. Stregoni e maghi sono disseminati in ogni angolo nella regione Lombardia. Si contano circa 2.800 operatori telefonici che “aiutano” i clienti e fatturano circa 80 milioni all’anno.

Le tecniche di maghi e stregoni

Spesso maghi e stregoni utilizzano tv locali e numeri telefonici per fare affari. Le parcelle partono da poche decine di euro per farsi leggere le carte a migliaia di euro per allontanare il malocchio. Un guru in cambio di amuleti ha incassato circa 30 euro per ogni seduta. I casi di truffe in Italia se ne contano tante al giorno. Nonostante ciò molte persone credono a talismani, pozioni magiche e amuleti. I maghi e stregoni più attenti all’immagine hanno un vero e proprio tariffario. Letture del futuro, filtri d’amore, consigli, sedute esoteriche hanno un costo diverso tra loro. Creduloni e ingenui ingrossano il business di maghi e stregoni pur di scacciare il malocchio che non è dimostrato che esista.