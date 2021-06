Oramai entriamo in piena estate e la voglia di stare all’aperto aumenta vertiginosamente. Tutti abbiamo un sogno di trascorrere una giornata in un piccolo angolo di paradiso per fuggire dalla routine. Questo miracolo è possibile con il fai da te, facendo in modo di creare una vera oasi di benessere dando spazio alla creatività sfruttando fiori ed erbe aromatiche.

Perciò ora vedremo delle idee di design semplici da realizzare in modo da rendere il proprio giardino il luogo ideale per rilassarsi. I nostri Esperti hanno avuto modo di visionare il lavoro svolto dai coltivatori di gerani raccolti sotto l’iniziativa Pelargonium for Europe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I nostri giardini oasi di gioia e buon umore

Ora scopriamo come rendere i nostri giardini un’oasi di gioia e buon umore attraverso una colorata decorazione. Il metodo più semplice è piantare gerani di colore rosa in barattoli di tonalità vivaci come verde e turchese. Il nostro garden joy sta prendendo le sembianze.

Infatti per ottenere l’effetto colorato basta dipingere vecchi barattoli con vernice spray impermeabile e legare un nastrino in tinta nella parte superiore. Per dare un tocco speciale, gli stessi barattoli si possono siglare ognuno con una lettera in modo da formare una parola. Una volta allestita la nostra decorazione bisogna stare attenti ad un particolare. I barattoli, infatti, non hanno fori e perciò per evitare il ristagno di acqua, annaffiare con molta parsimonia.

Un giardino appeso alle imposte

Non è detto che un terrazzo non possa essere arricchito con piante ornamentali in modo da avere un giardino. Ora l’idea più in voga è il giardino verticale allestito vicino alle imposte. Un’idea originale frutto di borsette in tela cerata con all’interno piante colorate oppure erbe aromatiche.

L’allestimento della sedia sospesa

Un’idea interessante per rendere più intrigante la permanenza in giardino è usare una vecchia sedia in legno da trasformare in un ripiano sospeso.

Sveliamo come ottenere l’effetto desiderato. Prima di tutto bisogna segare la seduta e avvitarla allo schienale. Colorare la sedia con vernice e appenderla in modo da avere una sedia…volante decorata con vasi di piante fiorite. Come abbiamo visto è davvero semplice creare una vera oasi di benessere dando spazio alla creatività sfruttando fiori ed erbe aromatiche.