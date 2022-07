Con l’arrivo dell’estate si ripropone l’eterno e gravissimo problema dell’abbandono dei cani. Fortunatamente sono sempre di più i personaggi famosi, dello sport e dello spettacolo che si prestano a usare la loro immagine per sensibilizzare su questo problema. Di contro sono sempre di più le famiglie italiane che adottano un amico a quattro zampe, acquistandolo di razza o prendendolo in qualche rifugio. E se ci sono persone senza scrupoli che abbandonano queste povere creature indifese, di contro ci sono anche coloro che le amano come se fossero dei figli. Amare i propri cani, vuol dire anche prendersene cura a tavola, magari con una dieta, approvata dal veterinario, e speciale proprio per il nostro amico. Come quella che suggeriamo in questo articolo della nostra Redazione.

Cos’è la BARF e perché in molti la stanno utilizzando

Creare una salutare dieta casalinga per il cane potrebbe passare anche dalle uova crude, con le carote, la carne e il riso. Abbiamo sopra citato l’importanza dei personaggi famosi nella sensibilizzazione di alcuni argomenti. Proprio una delle diete che in questo momento sta conquistando il Mondo è stata pubblicizzata anche dai vip. Si tratterebbe della cosiddetta dieta BARF, acronimo che significherebbe, tradotto in italiano, dare da mangiare al nostro amico del cibo crudo biologicamente approvato. Praticamente questa dieta si baserebbe sulla stragrande maggioranza di carne e muscoli animali, frattaglie e ossi crudi, con una piccola parte vegetale. Qualcuno starebbe usando questo tipo di dieta anche per il proprio gatto. Ma sarà importante il consiglio del veterinario per capire se la razza del nostro cane si adatta a questa dieta comunque impegnativa. Non dimenticando quegli alimenti che potrebbero far male anche a loro, non solo a noi.

Creare una salutare dieta casalinga per il cane scegliendo non solo carne e pesce o la dieta BARF ma anche tutti quegli alimenti che non creano intolleranze

C’era un tempo in cui il nostro cane si adattava a mangiare la pasta avanzata di casa. Soprattutto in campagna, il cane era uno strumento da guardia, viveva fuori e non lo si considerava a tutti gli effetti parte integrante della famiglia. Oggi è ben diverso e andiamo spesso alla ricerca delle crocchette ad hoc o dell’umido più leggero, nutriente e digeribile. Qualcuno sostiene che dovremmo dare al nostro cane 15 grammi di carne al giorno per ogni suo kg di peso corporeo. Molti amano dare anche 100/150 grammi di riso con della mela grattugiata unita alla carne o al pesce.

