Se siamo alla ricerca di idee nuove per il nostro giardino, ecco quella che fa per noi. A patto però, di avere un po’ di spazio. Ecco l’idea giusta per creare giardino splendido come Versailles coltivando questo tipo di piante meravigliose poco usate ma di grandissimo effetto. Parliamo delle piante d’acqua, chiamate anche idrofitiche. Chissà quante volte le abbiamo ammirate durante le nostre gite e abbiamo pensato quanto starebbero bene nel nostro giardino. Vediamo perché non è un’impresa impossibile assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Le varianti sono tantissime

La natura ci dona una varietà di piante acquatiche davvero notevole. Non pensiamo infatti che questi esemplari si limitino solamente a quelli che vediamo nei laghetti. Ce ne sono molte in grado di adattarsi anche alla vita in vaso. Ovviamente sarà fondamentale il terriccio col quale farle crescere. Ossia, un composto di:

terriccio appunto;

sabbia;

torba;

fertilizzante naturale.

Dovremo creare ovviamente l’habitat perfetto perché pianta e terriccio diventino un’unica cosa a contatto con l’acqua.

Attenzione alla profondità dell’acqua

Creare un giardino splendido come Versailles coltivando questo tipo di piante meravigliose poco usate ma di grandissimo effetto, stando attenti alla profondità dell’acqua. Parlando di piante acquatiche è ovvio profondità dell’acqua sia fondamentale per la loro sopravvivenza. Nel caso in cui decidessimo di creare loro uno stagno o un laghetto, ricordiamo che la misura minima e 30 cm. Una volta fatto questo, dobbiamo calcolare la possibilità che la pianta si adatti al nostro clima. In sostanza, più il clima è caldo, maggiore dovrà esser la profondità del contenitore. Vaso o scavo che sia. Fondamentale anche l’esposizione al sole pieno. D’inverno, invece, se rigido, sarà bene proteggere le piante.

Qualche idea per il nostro habitat acquatico

Vista la condizione ideale per pensare alle piante acquatiche, ecco un paio di idee su quali potremmo utilizzare. Oltre alla classica ninfea, suggeriamo una pianta molto bella: la salcerella. Presenta dei meravigliosi fiori, dotati di molti petali di fioriranno per tutta l’estate. Attenzione, però che tanto è bella, quanto e da prendere in considerazione il fatto di essere una pianta infestante.

