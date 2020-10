Creare un giardino in miniatura in poco tempo per abbellire la casa. Chi ha il pollice verde e non vuole rinunciare alla passione per le piante, anche se vive in città e non ha un giardino dove poter ammirare le piante, può facilmente crearne uno, in miniatura da tenere in casa. Oggi è possibile praticare il giardinaggio anche rimanendo nel proprio appartamento. Il giardino in vetro è il giardino più piccolo che ci sia, si può tenere ovunque, anche su una mensola di casa. È semplice da realizzare, non occorre molto tempo, i materiali sono semplici da reperire.

Ecco come creare un giardino in miniatura in poco tempo per abbellire casa

Occorrente

Una palla di vetro trasparente, della misura desiderata, da acquistare nei negozi di artigianato o di merci;

pietre piccole e lisce che si trovano nei negozi di fiori;

sabbie colorate da acquistare nei negozi di prodotti fatto a mano;

i muschi che si possono trovare nei negozi di fiori;

le piante succulente da acquistare nei negozi di fiori;

terreno fertilizzato;

argilla espansa nei negozi di fiori;

qualche pezzo di carbone di legno nei negozi di fiori;

lunghi bastoni per gestire il posizionamento delle piante.

Procedimento

Mettere sul fondo uno strato di argilla espansa, in modo da garantire un buon drenaggio del terreno. Sempre sul fondo mettere qualche pezzo di carbone di legno che assorbirà gli eccessi di umidità. Ora si procede con l’inserimento del terriccio, e il posizionamento delle piantine scelte, che dovranno essere messe in piccoli gruppi, come se si volessero creare dei piccoli cespugli. Con l’aiuto di un imbuto versare la sabbia in alcuni punti, in modo che si venga a creare un contrasto tra la terra e le pietre. Mettere dell’acqua facendo attenzione a non esagerare. Le annaffiature del mini giardino dipenderanno dalle piantine comprate.

Esistono tanti altri modi per creare un giardino in miniatura in poco tempo per abbellire casa, ora vedremo quali.

Usare dei barattoli in vetro e per chi è negato è possibile utilizzare solo le pietre, la sabbia e le piantine. Sono molto belli da vedere, e ottimi per qualsiasi angolo della casa.

Oppure, bottiglie di vetro, vasi rotti, ampolle, lampadine, vecchie cassettiere. Anche in cucina si possono trovare sicuramente degli oggetti utili per poter realizzare i mini giardini. Basta un po’ di fantasia e creatività. Si può provare con bicchieri, calici, tazze, porta spezie. Basta inserire all’interno delle piantine che non hanno bisogno di cure particolari.

Se si ha una buona manualità, è possibile creare delle cose un po’ più complesse, utilizzando delle bottiglie di plastica trasparente, vecchi vasi rotti che diventano dei veri e propri giardini in miniatura.