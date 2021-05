Pulire e igienizzare tutta la casa oggi ha un valore diverso. Se prima era una consuetudine di relativo peso, adesso diventa fondamentale per il benessere della famiglia e per mantenere gli ambienti perfettamente puliti. Quindi si escogitano mille soluzioni per avere detersivi naturali, sbiancanti, disinfettanti, che possano essere economici ed efficaci. Le salviette monouso igienizzanti si utilizzano poco in Italia , ma il resto del mondo le usa in maniera smodata. Sono facili da gestire, diminuiscono i tempi di pulizia e occupano poco spazio, l’unica pecca è che sono abbastanza costose e poco ecologiche.

Per questo vedremo come creare salviettine igienizzanti fai da te multiuso sempre pronte per pulire tutta la casa ed arrivare in ogni angolo

Salviette per risparmiare tempo e denaro

Realizzare delle salviettine umide in casa sarà utile per poter togliere polvere e pulire ogni angolo e superfice, abbattendo i costi per l’acquisto di tanti prodotti.

Per prima cosa bisogna procurarsi un contenitore ermetico, per poter immergere le salviette. Poi si dovrà preparare la soluzione con i seguenti ingredienti:

a) 250 ml di aceto bianco;

b) 150 ml di limone spremuto;

c) 150 ml di acqua;

d) 15 ml di alcol;

e) 15 ml di detersivo per piatti;

f) 15 gr di bicarbonato;

g) 10 gocce di olio essenziale agli agrumi.

Una volta che si sarà versato il composto nel recipiente, si potranno immergere singolarmente le salviette, sovrapponendole una sull’altra. Si può usare un rotolone di carta da cucina, un pacco di tovaglioli 4 veli, panni in microfibra o vecchi asciugamani tagliati della dimensione che si preferisce. All’interno del contenitore, con la miscela preparata, potranno rimanere massimo per un mese, quindi è indispensabile scrivere la data di realizzazione sul coperchio.

Impatto zero

Ma se si vogliono utilizzare solo prodotti naturali, a impatto zero, le salviette dovranno essere imbevute in un composto di aceto, una goccia di olio vegetale, anche extravergine, 5 gocce di olio essenziale, 1 litro d’acqua. In questo caso le salviette si potranno anche togliere dalla miscela inumidite, per riporle in una scatola asciutta.

Ecco come creare salviettine igienizzanti fai da te multiuso sempre pronte per pulire tutta la casa ed arrivare in ogni angolo.