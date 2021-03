Molte persone hanno una manualità innata e per questo motivo mettono in pratica questa loro capacità naturale sbizzarrendosi con il bricolage. Per questo oggi proponiamo un’idea carina per creare dei piccoli monili da regalare o da tenere per sé.

Infatti spieghiamo perché creare dei gioielli personalizzati a costo zero è facile se si usa quest’oggetto che tutti abbiamo in casa.

Come creare un gioiello trendy ed ecologico

Ecco gli step da seguire per ottenere un pezzo unico creato dai vuoti delle capsule di caffè di qualsiasi marca.

a) Prima di tutto scegliere due cialde che presentino un accostamento di colori esteticamente gradevole;

b) rimuovere la pellicola inferiore in alluminio e svuotarle dalla polvere contenuta all’interno;

c) lavare la parte interna con acqua corrente e detersivo;

d) schiacciarle con l’aiuto di un martello oppure uno schiacciapatate;

e) prendere il disco ottenuto e tagliarlo dal bordo fino al centro con l’ausilio di una forbice;

f) fare lo stesso con un altro pezzo e sovrapporle;

g) prendere una pinza conica e ruotare la parte tagliata della capsula superiore. Così facendo otterremo una spirale;

h) aiutarci con le mani ad appiattire e ruotare il tutto per dare forma al gioiello;

i) per fissare prendere un’altra cialda e, dopo averla appiattita, fissarla sul retro con della colla super resistente;

l) con l’aiuto di un ago bucare la parte superiore in modo da poter far passare un ciondolino d’argento per creare una collana.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, perché creare dei gioielli personalizzati a costo zero è facile se si usa quest'oggetto che tutti abbiamo in casa, ovvero i vuoti delle capsule di caffè.