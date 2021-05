Avere un gatto è una gioia per la nostra vita, perché sono affettuosi, buffi e divertenti. Non possiamo fare altro che sorridere quando li vediamo intenti a giocare muovendo le zampette. Per non parlare di quando fanno le fusa sdraiati sopra al nostro petto o quando ci danno i “bacetti”. Insomma, proprio come il cane, anche il gatto è affettuoso e giocherellone. E allora perché non realizzare dei simpatici giochi fai da te con cui divertirsi insieme a costo zero?

Creare dei giochi per il nostro gatto non è mai stato così semplice grazie a queste strepitose idee di riciclo creativo. Vediamo come realizzarli e quali oggetti che abbiamo in casa utilizzare.

Usare la scatola della scarpe

Prendiamo una scatola delle scarpe standard e con l’aiuto di un tappo di media grandezza tracciamo con la matita il contorno nel coperchio. Ne faremo 3 sopra equidistanti e 2 sotto allo stesso modo e poi, con il taglierino o con le forbici, ritagliamo le tracce della matita. Mettiamo da parte il coperchio con i buchi e prendiamo la scatola e facciamo due tagli nel lato più lungo che si estende in orizzontale. I tagli devono essere equidistanti, in modo da creare una sorta di porta che non sia però troppo piccola. Riponiamo il coperchio e giocheremo con il gatto ad acchiappare il suo topolino giocattolo che muoveremo noi attraverso la porta che abbiamo realizzato.

Usare il tubo delle patatine

Non buttiamo il tubo delle patatine poiché lo useremo per giocare con il nostro amico peloso. Tagliamo il tubo al centro formando una striscia non troppo piccola né troppo grande. Con la colla a caldo o vinilica ricopriamo il tubo con un rivestimento spugnoso, tranne la parte della striscia tagliata e dell’apertura. Da quest’ultima inseriamo le palline da ping-pong e chiudiamo il tubo con il suo tappo. Ecco come il nostro amato amico giocherà e non si annoierà.

